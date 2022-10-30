Рекордная инфляция в Германии достигла показателей 1951 года
Источник:Deutsche Welle
По результатам октября, инфляция в Германии рекордно ускорилась и достигла пиковых показателей 1951 года. В настоящее время она составляет более 10% годовых.
Инфляция в Германии
Согласно данным Федерального статистического ведомства Германии, инфляция в октябре составила 10,4% годовых. Таким образом, показатель достиг пикового значения с декабря 1951 года. Тебе уровень инфляции составил 10,5%.
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Что касается уровня роста цен в Германии, он замедлился в октябре до 0,9% против сентября. В месячном же измерении инфляция составила 1,9%.
- Энергоносители подорожали на 43% в годовом исчислении против октября 2021 года. Это самый заметный рост цен в годовом исчислении.
- Продовольственная инфляция в годовом исчислении составила 20,3%.
- В сфере услуг цены за год выросли на 4%.
Между тем более половины немецких компаний намерены повысить цены в ближайшие месяцы, выяснил немецкий Институт экономических исследований IFO в ходе ежемесячного опроса бизнеса. Вместе с тем в октябре их доля снизилась до 51,5%, тогда как месяцем ранее составляла 53,8%.
Ситуация с экономикой Германии (ВВП)
- Экономика Германии с июля по сентябрь 2022 г. возросла, несмотря на влияние войны в Украине, энергетический кризис и последствия пандемии COVID-19.
- По данным официальной статистики, ВВП увеличился на 0,3% по сравнению со II кварталом (апрель – июнь) 2022 года.
Что с уровнем инфляции в Украине
- В сентябре 2022 года потребительская инфляция в годовом исчислении ускорилась до 24,6% (с 23,8% в августе).
- В месячном исчислении цены выросли на 1,9%. Темпы роста цен ожидаемо ускорялись, но оставались ниже базового прогноза НБУ.
- Правительство прогнозирует, что к концу 2022 года уровень инфляции в Украине достигнет 30% годовых.