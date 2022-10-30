Рекордная инфляция в Германии достигла показателей 1951 года

По результатам октября, инфляция в Германии рекордно ускорилась и достигла пиковых показателей 1951 года. В настоящее время она составляет более 10% годовых.

Инфляция в Германии

Согласно данным Федерального статистического ведомства Германии, инфляция в октябре составила 10,4% годовых. Таким образом, показатель достиг пикового значения с декабря 1951 года. Тебе уровень инфляции составил 10,5%.

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Что касается уровня роста цен в Германии, он замедлился в октябре до 0,9% против сентября. В месячном же измерении инфляция составила 1,9%.

Энергоносители подорожали на 43% в годовом исчислении против октября 2021 года. Это самый заметный рост цен в годовом исчислении.

Продовольственная инфляция в годовом исчислении составила 20,3%.

В сфере услуг цены за год выросли на 4%.

Между тем более половины немецких компаний намерены повысить цены в ближайшие месяцы, выяснил немецкий Институт экономических исследований IFO в ходе ежемесячного опроса бизнеса. Вместе с тем в октябре их доля снизилась до 51,5%, тогда как месяцем ранее составляла 53,8%.

Ситуация с экономикой Германии (ВВП)

Экономика Германии с июля по сентябрь 2022 г. возросла, несмотря на влияние войны в Украине, энергетический кризис и последствия пандемии COVID-19.

По данным официальной статистики, ВВП увеличился на 0,3% по сравнению со II кварталом (апрель – июнь) 2022 года.

Что с уровнем инфляции в Украине