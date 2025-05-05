Доллар США снова упал в цене: почему валюта теряет позиции на рынке
- Доллар США потерял 0,55% в цене, индекс колеблется на уровне 99,50.
На рынок влияют торговые переговоры США и Китая и ожидания относительно политики ФРС США.
Доллар США фиксирует потери на рынке. На рынок валют влияют важные сигналы о переговорах двух крупнейших экономик мира по торговле, а также ожидания относительно политики центрального банка США.
Почему доллар падает в цене
В понедельник, 5 мая, доллар США теряет позиции на рынке. Американская валюта потеряла прирост, который зафиксировала за прошедшую неделю, пишет 24 Канал со ссылкой на TradingEconomics.
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Инвесторы стремятся получить более понятную информацию о торговых отношениях между США и Китаем, которые являются крупнейшими экономиками мира. Напомним, что в воскресенье Дональд Трамп заявил, что Китай заинтересован в налаживании торговых отношений с США, но не указал никаких временных рамок или конкретных условий.
Также на прошлой неделе Пекин дал понять, что может рассмотреть возможность начала переговоров с Вашингтоном. Однако в Китае отметили, что США сначала должны отменить свои тарифы.
Кроме отношений между США и Китаем, инвесторы еще обращают внимание на Федеральный резерв США. В частности, инвесторы пытаются понять, каким будет следующее решение регулятора по ставкам.
Что такое Индекс доллара США
Что с долларом сегодня
Сейчас Индекс доллара США колеблется на уровне 99,50. Доллар потерял в цене 0,55% во время сегодняшних торгов, согласно данным MarketWatch. В течение торгового дня доллара колебался в диапазоне от 99,48 до 100,05.
Интересно! В Goldman Sachs считают, что доллар США продолжит обесцениваться. К тому же в прогнозе указали, что курс доллара будет падать даже, если в США не наступит кризис.
Самые большие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:
- Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 110,18;
- этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 97,92 сообщает издание CNBC.