Доллар США снова упал в цене: почему валюта теряет позиции на рынке

Доллар США фиксирует потери на рынке. На рынок валют влияют важные сигналы о переговорах двух крупнейших экономик мира по торговле, а также ожидания относительно политики центрального банка США.

Почему доллар падает в цене

В понедельник, 5 мая, доллар США теряет позиции на рынке. Американская валюта потеряла прирост, который зафиксировала за прошедшую неделю, пишет 24 Канал со ссылкой на TradingEconomics.

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Инвесторы стремятся получить более понятную информацию о торговых отношениях между США и Китаем, которые являются крупнейшими экономиками мира. Напомним, что в воскресенье Дональд Трамп заявил, что Китай заинтересован в налаживании торговых отношений с США, но не указал никаких временных рамок или конкретных условий.

Также на прошлой неделе Пекин дал понять, что может рассмотреть возможность начала переговоров с Вашингтоном. Однако в Китае отметили, что США сначала должны отменить свои тарифы.

Кроме отношений между США и Китаем, инвесторы еще обращают внимание на Федеральный резерв США. В частности, инвесторы пытаются понять, каким будет следующее решение регулятора по ставкам.

Что такое Индекс доллара США

Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Что с долларом сегодня

Сейчас Индекс доллара США колеблется на уровне 99,50. Доллар потерял в цене 0,55% во время сегодняшних торгов, согласно данным MarketWatch. В течение торгового дня доллара колебался в диапазоне от 99,48 до 100,05.

Интересно! В Goldman Sachs считают, что доллар США продолжит обесцениваться. К тому же в прогнозе указали, что курс доллара будет падать даже, если в США не наступит кризис.

Самые большие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев: