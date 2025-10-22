Индия сократит закупки российской нефти: Трамп раскрыл причину

Индия уже сократила закупки нефти у Москвы. В будущем Нью-Дели планирует еще больше уменьшать импорт российского сырья.

Почему Индия сократит импорт российской нефти?

Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время празднования индийского праздника Дивали в Овальном кабинете, передает 24 Канал со ссылкой на Белый дом.

Трамп отметил, что он имеет очень хорошие отношения с индийским премьер-министром Нарендрой Моди и уже общался с ним по поводу нефти.

По словам президента, Индия стремится к завершению войны России против Украины. Поэтому, мол, она не собирается покупать много российской нефти.

Дональд Трамп Президент США Он (Моди – 24 Канал) хочет окончания войны между Украиной и Россией так же сильно, как я. Они не будут покупать много нефти. Они сократили ее и продолжают сокращать.

Как Трамп давит на Индию?

Трамп продолжает давить на Индию, требуя, чтобы она отказалась от российской нефти. Сначала президент ввел 50% тарифы на индийский импорт в США, чтобы побудить Нью-Дели к этому.

Позже Трамп заявил, что Моди, мол, пообещал уменьшить импорт нефти из России. При этом он подчеркнул, что будет действовать решительно и не отменит разрушительные тарифы, если индийский премьер не сдержит обещание, пишет Reuters.

Они просто будут продолжать платить огромные тарифы, а они не хотят этого делать,

– добавил Трамп.

Стоит знать! В этом году Россия поставляет Индии 1,75 миллиона баррелей нефти в день. Вместе с тем доля российского сырья в общем импорте Индии уменьшилась, а американской – выросла.

Как Индия покупает российскую нефть?