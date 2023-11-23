Даже здесь не хотят импортировать: доля российской нефти в Индии рекордно упала

После того как скидки на российскую нефть сократились, Индия сократила ее импорт до самого низкого уровня за 9 месяцев. В октябре страна стала больше покупать ресурсы из Саудовской Аравии и ОАЭ.

Индия сократила импорт нефти из России

Пока Индия на третьем месте среди крупнейших импортеров в мире. Свои потребности страна обеспечивает благодаря поставкам с Ближнего Востока, но при этом агитирует собственные нефтеперерабатывающие компании переходить на альтернативные виды ресурса, чтобы сэкономить деньги.

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Индия стала лидером среди покупателей российской морской нефти, ведь сбывала ее по скидкам из-за войны в Украине. Такая тенденция продолжалась с апреля по октябрь этого года.

В прошлом месяце страна импортировала 4,7 миллиона баррелей нефти, что на 8,4% больше, чем в сентябре. Так произошло из-за повышенного спроса среди нефтеперерабатывающих предприятий, стремящихся удовлетворить население топливом перед праздниками.

В том же месяце импорт нефти из ОАЭ и Саудовской Аравии подскочил на 63% и 53%, что является самым высоким показателем за 7 месяцев. Это помогло увеличить долю производителей в Организации стран-экспортеров нефти до 54% в октябре.

Также выросли объемы импорта российской нефти в сутки на 1,2% до 1,56 миллиона баррелей за 24 часа. Несмотря на это, доля страны-оккупанта на индийском нефтерынке упала до 33%. Прежний рост покупки такой нефти увеличил долю СНГ в импорте в Индию до самого высокого показателя за апрель – октябрь.