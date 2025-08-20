Индийские государственные нефтеперерабатывающие компании возобновили закупки российской нефти. В июле они временно приостановили импорт, но снова начали покупать нефть из России после увеличения скидок.

Почему Индия возобновила поставки российской нефти?

За последние недели китайские НПЗ, среди которых Indian Oil Corporation и Bharat Petroleum, приобрели около 15 партий российской нефти с поставкой в октябре и ноябре, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

По данным источников, знакомых с ситуацией, возобновление индийских закупок может привести к сокращению поставок для Китая, который в период паузы со стороны Индии увеличил объемы импорта нефти Urals.

Важно! Помимо Urals, Индия закупает и другие сорта российской нефти, такие как Varandey и Siberian Light. При этом индийские компании не раскрывают объемы импорта.

Причиной возвращения Индии на рынок стали большие скидки на российскую нефть. На флагманскую марку Urals они достигли примерно 3 долларов за баррель, что сделало сырье снова привлекательным для индийских компаний.

Какая скидка на российскую нефть?

Как отмечают Bloomberg, поставки российской нефти в Индию, вероятно, сохранятся на текущем уровне.

По словам заместителя торгового представителя России в Индии Евгения Гривы, Россия продает сырье Индии со скидкой около 5%, и именно это делает ее важным инструментом для сдерживания инфляции.

Примечательно! Россия ожидает, что Индия сохранит высокий уровень закупок, а объем двусторонней торговли будет расти примерно на 10% в год.

Почему Индия приостанавливала закупки российской нефти?

Индия возобновила импорт нефти из России на фоне торгового давления на Индию со стороны Вашингтона. Ранее президент США Дональд Трамп ввел 25-процентные пошлины на индийские товары и пригрозил увеличить их до 50%, называя закупки российской нефти фактором, который помогает финансировать войну России против Украины.

Важно! Пошлины на индийские товары в 50%, которые Трамп может ввести 27 августа фактически сделают индийский экспорт в США объемом неконкурентоспособным. Сейчас объем экспорта составляет 85 миллиардов долларов.

Нью-Дели, свою очередь, заявляет, что будет продолжать покупать нефть у наиболее выгодного поставщика и считает введенные тарифы необоснованными.

Почему Индия покупает российскую нефть?

Индия традиционно в большей степени зависела от поставок с Ближнего Востока и закупала лишь незначительные объемы российской нефти.

Примечательно! Для Индии привлекательность российской нефти заключается в ее более низкой стоимости, что делает ее важным инструментом для сдерживания внутренней инфляции.

Однако ситуация изменилась в 2022 году после полномасштабного вторжения России в Украину и введения странами "Большой семерки" ценового предела в 60 долларов за баррель. Эта мера была направлена на сокращение нефтяных доходов Кремля при одновременном сохранении стабильности мировых поставок.

Интересно! К середине 2025 года объем импорта нефти Индией из России достиг примерно 1,7 миллиона баррелей в сутки, что составило почти 37% от всех зарубежных закупок страны.