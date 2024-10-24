Министерство юстиции США предупредило Илона Маска о нарушении избирательного законодательства

Министерство юстиции США обратилось к Илону Маску с предупреждением относительно его ежедневных предвыборных розыгрышей. Он обещает 1 миллион долларов для тех, кто подпишет петицию.

Какой розыгрыш предлагает Маск

По информации CNN, расследуют возможные нарушения избирательного законодательства, ведь такие действия Маска могут противоречить федеральным правилам.

Читайте также Россиянам здесь не рады: в какой стране банки выполняют санкции против Москвы по полной программе

В письме указано, что такие розыгрыши могут повлиять на результаты выборов. Маск уже начал проводить эти розыгрыши в Пенсильвании, которая является одним из важных для выборов штатов.

Чтобы принять участие, необходимо подписать инициированную им петицию и зарегистрироваться как избиратель.

Обратите внимание! По текущим условиям розыгрыша, миллионные выигрыши доступны для тех, кто подписал петицию и зарегистрировался как избиратель в ключевых штатах, таких как Аризона, Мичиган, Джорджия, Невада, Северная Каролина, Пенсильвания или Висконсин.

Нарушение избирательного законодательства

Некоторые юристы выразили обеспокоенность, что это может нарушать федеральное законодательство, которое запрещает финансово поощрять людей к регистрации для голосования.

Несмотря на это, Илон Маск отвергает обвинения, что его инициатива направлена на то, чтобы повлиять на избирательный процесс в пользу Дональда Трампа. Он утверждает, что любой гражданин может подписать петицию, независимо от политических взглядов.

Заметьте! Тем не менее, ряд бывших республиканских чиновников и прокуроров уже призвали к расследованию законности этих розыгрышей, обратившись к генеральному прокурору Меррику Гарланду.