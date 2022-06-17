У Илона Маска хотят отсудить больше денег, чем у него есть: из-за чего подали иск

Илон Маск любит криптовалюты, а еще больше делиться своими мыслями о них в твиттере. В частности, из-за твитов миллиардера о криптовалюте Dogecoin на него подали в суд.

Инвестор, вложивший деньги в Dogecoin, подал на Илона Маска иск на 258 миллиардов долларов, обвинив его в управлении финансовой пирамидой. Интересно, что по данным Bloomberg, состояние Илона Маска – самого богатого человека мира – не дотягивает до этой суммы. У него 203 миллиарда долларов.

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За что обвиняют Илона Маска

Истец Кит Джонсон обвинил Илона Маска, компании Tesla и SpaceX в том, что они прорекламировали Dogecoin, повысив его цену, а затем позволили упасть.

Ответчики с 2019 года знали о том, что Dogecoin не имеет ценности, но все равно продвигали Dogecoin, чтобы получить прибыль от торговли им. Маск использовал свое положение самого богатого человека мира, чтобы управлять пирамидой Dogecoin для прибыли и развлечения,

– говорится в жалобе.

Истец добавил в свою жалобу комментарии миллиардеров Уоррена Баффета, Билла Гейтса и других, ставивших под сомнение стоимость криптовалюты Dogecoin.

Почему 258 миллиардов долларов

С мая 2021 года капитализация Dogecoin упала на 86 миллиардов долларов. Джонсон требует тройственного возмещения этой суммы. Отсюда и 258 миллиардов долларов.

Кроме финансового возмещения истец хочет запретить Маску и его компаниям продвигать Dogecoin.

Что известно о Dogecoin

Dogecoin – это криптовалюта-мем, созданная в 2013 году как пародия на популярный интернет-мем с изображением собаки шиба-ину.

Несмотря на то, что криптовалюта не имела настоящей ценности, она взлетела в цене.

В мае 2021 года она достигла пика и стоила 74 цента.

Но с тех пор обрушилась и сейчас стоит примерно 5,7 цента, по данным Yahoo! Finance. Вместе с тем, ее капитализация составляет 7,61 миллиарда долларов.

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