Крах "самого элитного клуба" в мире: какой статус потерял Илон Маск

Рейтинги богатейших людей мира часто привлекают внимание сообщества. В последние годы фиксировались довольно стремительные и частые изменения. К тому же, возглавил этот список Илон Маск, который еще и установил исторический рекорд.

Впервые в истории человечества люди обладают состоянием, пересекшим отметку в 200 миллиардов долларов. Поэтому некоторые даже называли лиц с такими капиталами участниками самого элитного клуба в мире. Однако последние события на фондовом рынке привели к изменениям.

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Что известно о капитале Илона Маска

В начале января 2022 года состояние руководителя компаний Tesla, Twitter и SpaceX Илона Маска оценивали в свыше 304 миллиардов долларов. До этого в октябре 2021 года его капитал составлял 302 миллиарда долларов. Тогда за сутки он разбогател приблизительно на 10 миллиардов долларов, а почти за год – на 132 миллиарда долларов.

Маск стал первым человеком в мире, достигшим такого результата. В том же году издание Forbes признало Илона Маска самым богатым человеком мира с состоянием, на тот момент, в размере 268 миллиардов долларов.

Кроме руководителя Tesla и SpaceX, основатель компании Amazon Джефф Безос также в начале 2022 года владел капиталом в размере 203,1 миллиарда долларов.

Как правило, одновременно в рейтинге самых богатых людей мира нет более двух человек с состоянием более 200 миллиардов долларов. Поэтому клуб лиц с таким состоянием прекратил существовать, поскольку в последнее время именно Илон Маск был единственным его участником.

После обвала на фондовом рынке акций Tesla состояние бизнесмена Bloomberg оценивает в 190 миллиардов долларов. В общей сложности с начала года он потерял 80,4 миллиарда долларов. Добавим, что по данным издания Forbes оценивает активы бизнесмена в 202,2 миллиарда долларов.

Дело в том, что американский бизнесмен владеет серьезной долей акций производителя электрокаров Tesla. Поэтому любые изменения стоимости ценных бумаг компании оказывают прямое влияние на капитал Маска.

Например, с начала истории с приобретением социальной сети и компании Twitter миллиардером акции производителя электромобилей упали в цене на 35%. Кроме Илона Маска в первую пятерку самых богатых людей мира, согласно данным Bloomberg, входят: