Илон Маск сделал заявление о состоянии экономики и анонсировал масштабные изменения в компании Tesla

Известный американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск анонсировал волну увольнений в компании Tesla, производящей электрокары. Почему он сделал такое заявление – читайте дальше.

Речь идет о том, что Илон Маск испытывает очень плохое предчувствие по отношению к экономике и поэтому должен сократить 10% штата в компании Tesla.

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Маск об экономике и компании Tesla

Илон Маск направил письмо под названием "приостановить найм во всем мире". Интересно, что он сделал всего из-за двух заявлений, что сотрудники Tesla должны вернуться к работе в офисе или увольняться. Таким образом, Маск пополнил ряды бизнесменов, которые говорят о рисках рецессии.

Что такое рецессия Это фаза экономического цикла, во время которой происходит общее снижение экономической активности. Обычно рецессии встречаются при общем снижении издержек.

Согласно ежегодному заявлению SEC, по состоянию на конец 2021 года в компании и ее дочерних фирмах работало около 100 тысяч человек. В пятницу акции производителя электрокаров упали примерно на 3% в США на рыночных торгах. В то время как на немецкой фондовой бирже зафиксировали падение на уровне 3,6%.

Позиции Tesla на рынке и капитал.

По состоянию на 3 июня 2022 года, издание Forbes оценивает состояние Илона Маска в 216,5 миллиарда долларов. По версии Bloomberg, американский бизнесмен и основатель компаний Tesla и SpaceX владеет капиталом в размере 227 миллиардов долларов. Он самый богатый человек мира.

В то же время акции Tesla, только эта компания миллиардера публична, на момент создания этого материала, колеблется на уровне 702,59 доллара за штуку, согласно данным Yahoo!Finance. Рыночная капитализация фирмы составляет 728,1 млрд долларов США.

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