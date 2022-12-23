Похожие обещания были и раньше: Илон Маск сделал важное заявление о Tesla

В 2022 году американский миллиардер Илон Маск успел сделать ряд скандальных заявлений, приобрести социальную сеть Twitter и несколько раз продать достаточно большие объемы акций Tesla.

В конце этой недели генеральный директор производителя электрокаров сделал важное заявление о его планах по продаже ценных бумаг в будущем.

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Илон Маск сделал важное заявление о Tesla

Миллиардер Илон Маск сообщил, что не будет продавать акции компании Tesla в течение следующих двух лет. Он добавил, что ожидает в 2023 году "серьезную рецессию" и снижение спроса на дорогие категории товаров.

Что такое рецессия Это фаза экономического цикла, когда фиксируют общее понижение экономической активности и размеров издержек.

Заявления американского бизнесмена прозвучали после того, как 22 декабря зафиксировали углубление распродажи акций производителя электрокаров. Выделяют несколько причин, способствующих развитию этой тенденции на рынке. Среди них:

Уменьшение спроса на электромобили;

Илон Маск уделил большое внимание компании Twitter и несколько раз продавал собственные акции.

Стоит добавить, что миллиардер и раньше публично обещал не продавать ценные бумаги компании, но впоследствии шел на такой шаг. Например, на прошлой неделе Маск рассказал о продаже еще одного пакета акций на 3,6 миллиарда долларов.

Следовательно, с конца 2021 года он успел реализовать активы компаний почти на 40 миллиардов долларов. Инвесторы Tesla крайне недовольны такими действиями, ведь стоимость акций производителя электрокаров подешевели больше, чем вдвое в годовом расчете.

Акционеры компании Tesla по-прежнему заявляли, что они все больше переживают, что приобретение социальной сети Twitter миллиардером отрицательно влияет на позиции компании на рынке.

Добавим больше конкретных и актуальных цифр относительно позиций Tesla на рынке и достатке Илона Маска: