Против Илона Маска подали сразу несколько исков: грозит ли миллиардеру что-то серьезное

Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск против Илона Маска. Речь идет о покупке миллиардером компании Twitter.

В США подали иск против Илона Маска

В Комиссии по ценным бумагам и биржам США считают, что Илон Маск, который на сегодня является самым богатым человеком в мире, слишком долго скрывал информацию о приобретении значительной доли в компании Twitter. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Регулятор в иске указывает, что Илон Маск нарушил нормы федерального законодательства о ценных бумагах:

Речь идет о том, что миллиардер не раскрывал информацию о приобретении 5% акций Twitter на 11 дней.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США требует, чтобы такую информацию раскрывали в течение 10 дней.

Кроме того, в иске заявили, что Маск приобрел акции Twitter на более чем 500 миллионов долларов, но по искусственно заниженным ценам. Это привело к финансовым убыткам для других инвесторов. При этом после раскрытия информации о приобретении акций Маском, ценные бумаги Twitter подорожали более чем на 27%.

Важно! Комиссия по ценным бумагам и биржам США требует, чтобы Илон Маск уплатил штраф, а также вернул прибыли, которые он получил, как заявляют в иске, незаконно. К тому же иск против миллиардера подали бывшие акционеры Twitter. Илон Маск заявил, что задержка с раскрытием информации была ошибкой. Мол, он не планировал вводить в заблуждение других акционеров.

Как отреагировал Илон Маск на иск от Комиссии по ценным бумагам и биржам США

Ситуация с иском Илон Маск прокомментировал через своего адвоката Алекса Спиро. В частности, он назвал этот иск частью многолетней кампании преследования со стороны регулятора. Адвокат добавил, что миллиардер якобы не сделал ничего плохого.

Кроме того, представитель миллиардера добавил, что действия Комиссии по ценным бумагам и биржам США свидетельствуют, что они не способны выдвинуть настоящие обвинения. Алекса Спиро отметил, что основой для иска стало несвоевременного представления одной формы. По его словам, даже если Маск проиграет суд, то ему грозит лишь незначительный штраф.