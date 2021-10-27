Криптовалюта Shiba inu взлетела до рекордного уровня: какая петиция стала главным импульсом
Источник:Business Insider
Криптовалюта Shiba inu, поклонником которой является Илон Маск, установила новый исторический рекорд. Главным импульсом стало то, что петиция с призывом к американской компании Robinhood разместить Shiba inu на своей платформе пересекла отметку в 300 тысяч подписей.
Петицию еще в мае создал пользователь американского сайта Change.org Тристан Лука. Цель петиции – охватить 500 тысяч человек, сейчас ее поддержали почти 337 тысяч человек. Пока пользователи Robinhood имеют доступ только к семи цифровым монетам, в частности биткоину, Ethereum, Dogecoin.
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Shiba inu установила новый рекорд
По данным CoinGecko, цифровая монета выросла в цене сразу на 38% до 0,00005763 доллара. Это новый исторический максимум. В целом за последний месяц криптовалюта подорожала почти на 710%. Рыночная капитализация криптовалюты составляет 28,3 миллиарда долларов. Shiba inu занимает 11 место в рейтинге криптовалют по этому показателю.
Генеральный директор Robinhood Владимир Тенев заявил, что торговая платформа "осторожно" рассматривает возможность добавления любых новых криптовалют. В же время цифровая монета Shiba inu уже доступна на:
- Coinbase,
- Binance,
- eToro,
- Crypto.com,
- Atomic Wallet,
- KuCoin.
Согласно недавнему исследованию компании Bacancy Technology, Shiba inu в 2021 году стала третьей криптовалютой в мире по количеству поисковых запросов у Google. В среднем за месяц 2,8 миллиона поисковых запросов касаются этой цифровой монеты. Первое место в рейтинге занимает биткоин с 22 миллионами запросов в месяц, а второе – Ethereum из 6,3 миллиона запросов.