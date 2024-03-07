Илон Маск раскритиковал бывшую Безоса: при чем здесь гибель Западной цивилизации и ее деньги

Маккензи Скотт – это одна из самых мощных и известных благотворительниц в США. Однако Илон Маск внезапно начал критиковать ее деятельность.

Маккензи Скотт получила свое состояние после развода с основателем компании Amazon Джеффом Безосом. С 2019 года она успела отдать на благотворительность миллиарды долларов.

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Маск раскритиковал Маккензи Скотт

Илон Маск прокомментировал в социальной сети X (ранее Twitter) сообщение о намерении Маккензи Скотт отдать на благотворительность все ее средства. Это также называют присягой дарения. На момент создания этого материала, капитал Маккензи Скотт составляет 35,2 миллиарда долларов, согласно данным Forbes.

Илон Маск миллиардер и бизнесмен Супер богатые бывшие жены, которые ненавидят своих бывших партнеров должны быть в списке "Причин гибели западной цивилизации".

Пока не понятно, чем именно его разозлила благотворительность Маккензи Скотт. Предполагают, что это может быть связано с тем, что он активно критикует усилия направленные на продвижение идей разнообразия, равенства и инклюзивности.

В 2023 году Маккензи Скотт вошла в первую пятерку крупнейших филантропов США. Компанию ей составили Уоррен Баффет, Билл и Мелинда Гейтс, Джордж Сорос.

Зато состояние Илона Маска оценивают в 189 миллиардов долларов. Интересно, что Джефф Безос недавно снова стал самым богатым человеком в мире, однако позже откатился до второй позиции с 196 миллиардами долларов, информирует Bloomberg.