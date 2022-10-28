Илон Маск купил Twitter за 44 миллиарда долларов: каким капиталом он теперь владеет

В американских СМИ сообщают, что миллиардер и бизнесмен Илон Маск таки завершил процесс приобретения компании Twitter. Это одна из самых известных и мощных социальных сетей в мире. Больше об этом – читайте на Финансы24.

Напомним, что Илон Маск планировал купить Twitter еще в начале этого года. Однако в июле он сообщил об изменении своих намерений. Но ведь история завершилась именно приобретением соцсети.

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Реакция рынка

На момент создания этого материала, акции компании Twitter торгуются по цене на уровне 53,70 доллара за штуку, по данным Yahoo! Finance. Рыночная капитализация соцсети составляет 41,09 миллиарда долларов.

С начала торгов ценные бумаги компании подорожали на 0,66%. Добавим, что акции в целом всегда положительно реагировали на новости о планах Маска по приобретению компании.

Капитал Илона Маска

Ранее сообщалось, что Илон Маск оплатит большую часть из 44 миллиардов долларов в рамках сделки по приобретению Twitter , продав свою долю акций производителя электромобилей Tesla.

Издание Forbes оценивает капитал Илона Маска в 221,5 миллиарда долларов США. Эта цифра выросла на 330 миллионов долларов по сравнению с предыдущим днем. Бизнесмен остается самым богатым человеком в мире.

В то же время по версии Bloomberg, состояние Маска составляет 212 миллиардов долларов. В рамках последней корректировки этот показатель увеличился на 357 миллионов долларов или 0,2%. Однако с начала года он потерял 58,6 миллиарда долларов (21,7%). Его главный актив – это акции Tesla.