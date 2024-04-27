Биткойн стал дефицитнее золота в контексте эмиссии

Биткойн окончательно стал дефицитнее золота в течение последнего времени. Такая тенденция закрепилась в ходе халвинга.

Биткойн более дефицитный, чем золото

Майнеры успели добыть 19 687 500 биткойнов до последнего халвинга. Это 93,75% от конечного предложения в 21 миллион биткойнов.

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В течение следующих 126 лет майнеры смогут эмитировать 1 312 500 биткойнов, к тому же половину из них добудут уже в ближайшие четыре года.

Стабильный уровень эмиссии биткойна стал ниже в 0,83%, чем у золота (2,3%). Эмиссия составляет лишь 0,1% от объемов:

ончейн-переводов;

торгового оборота на спотовом рынке;

деривативном рынке.

Влияние халвинга на доступное торговое предложение уменьшается в течение каждого цикла из-за сокращения количества добытых монет и расширения масштабов актива и экосистемы вокруг него.

Что такое халвинг Это фундаментальный процесс, во время которого фиксируют уменьшение вознаграждения за майнинг и проверку новых блоков на 50%. В результате майнеры зарабатывают только половину количества BTC за добытый блок. Это событие происходит каждые 4 года. На этот раз вознаграждение упадет с 6,25 BTC до 3,125 BTC за блок.

По данным YCharts, суточный доход биткойн-майнеров достиг 107,76 миллиона долларов. Это связано с запуском нового протокола Runes, который спровоцировал всплеск активно в сети. Также это привело к росту средней комиссии за транзакцию.