Состояние Халка Хогана: сколько и на чем зарабатывал легендарный актер и рестлер

Халк Хоган, настоящее имя Терри Боллеа, был не просто иконой реслинга – его имя стало синонимом всего жанра, помогая вывести профессиональный реслинг в мейнстрим. За четыре десятилетия карьеры Хоган стал одной из самых узнаваемых и влиятельных фигур в истории развлечений.

Какое состояние имел Халк Хоган?

Благодаря харизме, незабываемому образу и культовым фразам в стиле "Галкамании", слава Халка Хогана вышла далеко за пределы ринга. Он пробовал себя в кино, участвовал в реалити-шоу и занимался бизнесом, пишет 24 Канал со ссылкой на Marca.

На момент смерти состояние Хогана оценивалось в 25 миллионов долларов. В эту сумму входят не только его доходы от выступлений на ринге, но также рекламные контракты, актерская деятельность, бизнес и солидные выплаты по итогам судебных разбирательств.

На чем зарабатывал Халк Хоган?

Финансовая история Хогана состояла из удивительных прибылей. На пике карьеры в 1980-х и 1990-х он входил в число самых высокооплачиваемых рестлеров мира, а его лицо часто представляло международные промоушены.

Интересно! В рамках контракта WWE Legends и благодаря лицензированию своего бренда, Халк Хоган зарабатывал около 2,5 миллиона долларов в год, не считая доходов от рекламы и коммерческих проектов.

Одним из удачных финансовых моментов стала его победа в суде против Gawker.com. Сайт без согласия опубликовал личную видеозапись Хогана, и по решению суда ему присудили компенсацию в размере 140 миллионов долларов.

Примечательно! Позже сумма была пересмотрена, и, по данным СМИ, он получил около 31 миллиона долларов.

Сколько денег потерял Халк Хоган?

Однако не все финансовые события были удачными: развод с женой Линдой стал серьезным ударом по его состоянию. Хогану пришлось отдать 70% совместных активов, выплатить 3 миллиона долларов наличными и передать 40% акций в ряде бизнесов.

Чем занимался Хоган помимо реслинга?

Помимо спортивной карьеры, Хоган неоднократно пробовал себя в шоу-бизнесе. Он снялся в ряде семейных фильмов, включая "Без правил", "Мистер Няня" и "Три ниндзя: Полдень в Мега-Маунтин".

Интересно! В 2005 году Хоган запустил реалити-шоу Hogan Knows Best на VH1, которое рассказывало о его семейной жизни и продержалось в эфире четыре сезона.

Хоган также занялся розничной торговлей, открыв Hogan's Beach Shop, а позже – Hogan's Hangout. Кроме того, он снимался в рекламе таких брендов, как Honey Nut Cheerios, 1-800 LoanMart и Carma HoldCo.

Интересно! Одним из самых необычных проектов рестлера стал запуск Pastamania – линейки пищевых продуктов, представленной во время его выступлений в WCW, но просуществовала она недолго.