Гвинея передала лицензию на добычу бокситов, которая ранее принадлежала местному подразделению компании из ОАЭ Emirates Global Aluminium. Права на добычу получила недавно созданная государственная компания.

Почему Гвинея национализировала добычу полезных ископаемых?

Такое решение было принято после расторжения в июле базового соглашения, регулирующего концессию Guinea Alumina – дочерней компании EGA. Военное правительство Гвинеи приостановило экспорт бокситов с октября и обвинило компанию в невыполнении обязательств по строительству глиноземного завода, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Компания потеряла права на добычу ресурсов из-за несоблюдения условий горного кодекса и соглашений, предусматривающих завершение строительства перерабатывающего предприятия сначала до 2022 года, а затем – до 30 сентября 2026 года.

Об этом сообщил министр горнодобывающей промышленности и геологии Буна Силла.

Кто получил лицензию?

Лицензия на добычу была передана компании Nimba Mining Company сроком на 25 лет с возможностью продления. Она включает как добычу бокситов, так и строительство перерабатывающего завода.

Примечательно! Разработка месторождения EGA, расположенного на северо-западе Гвинеи, началась в 2019 году – почти на два года позже запланированного срока. По данным Министерства горнодобывающей промышленности, в прошлом году объемы экспорта бокситов с рудника сократились до 10,8 млн тонн по сравнению с 14 млн тонн годом ранее.

Почему некоторые страны стремятся национализировать горнодобывающую отрасль?

Страны Африки, богатые природными ресурсами и находящиеся под управлением военных режимов, все активнее стремятся увеличить свою долю прибыли от совместных проектов, а также усилить контроль над горнодобывающей отраслью.

Так, в июне правительство Мали передало государству на полгода один из крупнейших золотых рудников континента, разрабатываемый канадской компанией Barrick Mining Corp, после того, как стороны не смогли урегулировать споры по налоговой задолженности и внедрения нового горного кодекса.

Важно! Гвинея является крупнейшим в мире производителем бокситов – сырья, из которого получают глинозем, служащий основой для производства алюминия.

В том же месяце военное руководство Нигера взяло под контроль урановый рудник французской компании Orano, обвинив ее в добыче урана в объемах, превышающих предусмотренную долю, и допустив возможность продажи актива.