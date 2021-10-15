Гривна обесценится: J.P. Morgan спрогнозировал курс доллара к концу года

Украинская гривна до конца года обесценится и в 2022 году будет продолжать девальвационное тренд. Каким будет курс доллара, а также уровень инфляции и ВВП, прогнозирует J.P. Morgan.

Что будет с долларом

По итогам 2021 года средний курс гривны выйдет на уровень 27,40 за доллар. А в конце года доллар будет стоить 27,50 гривны. Заметим, что на 18 октября Нацбанк установил курс доллара – 26,34 гривны, что является минимумом за 2021 год. Поэтому, согласно прогнозу JP Morgan, гривна ощутимо обесценится по сравнению с нынешним уровнем.

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В 2022 году аналитики JP Morgan ожидают обесценивания гривны до 27,9 за доллар. А в конце следующего года – до 28,5 гривны.

Другие прогнозы JP Morgan

Нацбанк повысит учетную ставку : в январе – марте 2022 года до 9%, во втором квартале – до 9,25%, в четвертом – до 9, 5%. Отметим, что сейчас учетная ставка составляет 8,5%.

: в январе – марте 2022 года до 9%, во втором квартале – до 9,25%, в четвертом – до 9, 5%. Отметим, что сейчас учетная ставка составляет 8,5%. ВВП Украины в 2021 году вырастет на 4,5%, в 2022 году – на 5%.

Украины в 2021 году вырастет на 4,5%, в 2022 году – на 5%. Среднегодовая инфляция составит 9,2% в этом году и 7,8% в следующем году.

составит 9,2% в этом году и 7,8% в следующем году. Дефицит платежного баланса в этом году ожидается на уровне 1,6% ВВП, а в 2022 году – 2,3% ВВП.

в этом году ожидается на уровне 1,6% ВВП, а в 2022 году – 2,3% ВВП. Дефицит бюджета в 2021 году будет на уровне 3,9%, в 2022-м – 3,2%.

Альтернативные прогнозы для гривни в 2022 году