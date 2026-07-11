Евро вместо гривны: когда это может стать реальностью для Украины

Несмотря на постепенное сближение Украины с ЕС, отказ от гривны в пользу евро в ближайшее время не произойдет. Перед возможным переходом на единую валюту стране предстоит пройти длительный этап подготовки и выполнить ряд необходимых условий.

Что необходимо для перехода на евро

Речь идет об адаптации банковского регулирования к европейским нормам, стабилизации экономики, контроле над инфляцией, укреплении финансовой устойчивости, выполнении требований по валютной стабильности и даже завершении войны. Подробности в подкасте Finance.ua объяснил вице-президент Ассоциации украинских банков Сергей Мамедов.

Итак, само вступление в ЕС не означает автоматического отказа от национальной валюты. Перед введением евро Украина должна как минимум два года пройти механизм валютных курсов ERM II, который является обязательным этапом для всех кандидатов на вступление в еврозону.

Сергей Мамедов, председатель правления "Глобус Банка" Сначала Украине нужно не просто заявить о желании двигаться к евро, а фактически научиться работать по европейским правилам. Сегодня мы еще не говорим о скорой замене гривны на евро. Речь идет о фундаменте, без которого такие разговоры вообще не имели бы практического смысла.

Отдельно эксперт обратил внимание на важность финансовой евроинтеграции, в частности присоединения Украины к SEPA – единой зоне платежей в евро. Это позволит сделать переводы для граждан быстрее и проще, а также облегчит расчеты украинского бизнеса с европейскими партнерами.

В то же время, по мнению Мамедова, предметно говорить о возможном переходе на евро можно будет не раньше, чем через 3 – 4 года после завершения войны или, по крайней мере, прекращения ее горячей фазы.

Напомним, в 2026 году 21-й официальной участницей еврозоны наконец стала Болгария, которая вступила в ЕС еще в 2007 году. В то же время еще 6 стран-членов блока до сих пор используют свою национальную валюту – Чехия, Дания, Венгрия, Румыния, Швеция и Польша.

Последняя, например, неоднократно заявляла, что не будет спешить отказываться от злотого, пока не сочтёт это экономически выгодным. Кроме того, реформа там не пользуется широкой поддержкой среди населения, которое опасается роста цен.