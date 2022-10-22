Штраф на 162 миллиона долларов: в чем Индия обвиняет Google

Индийский антимонопольный регулятор оштрафовал Google на 162 миллиона долларов за злоупотребление доминирующим положением. Речь идет о нескольких сегментах рынка, связанных с экосистемой мобильных устройств на базе Android.

Google оштрафовали на 162 миллиона долларов

Материнскую компанию Google Alphabet Inc на 13,38 миллиарда индийских рупий, или 161,95 миллиона долларов. Индийский антимонопольный комитет считает, что американская компания использовала свое влияние в сфере онлайн-поиска для сохранения передовых позиций своих приложений, таких как Chrome и YouTube, на мобильных устройствах.

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Также индийский регулятор запретил Google заключать сделки с производителями смартфонов, в рамках которых компания обеспечивает эксклюзивность своих поисковых услуг "при полном исключении конкурентов".

Так что американской компании придется разрабатывать новые правила регулирования технологического сектора в Индии. Источник издания Reuters отмечает, что Google угрожает еще несколько антимонопольных разбирательств в Индии относительно рынка смарттелевизоров и системы платежей в приложениях.

Что этому предшествовало

Антимонопольное расследование против Google началось в 2019 году после жалобы двух младших индийских антимонопольных сотрудников и студента юридического факультета.

Стоит отметить, что Google уже столкнулась с подобным делом в Европе. Там регуляторы наложили на компанию штраф в 5 миллиардов долларов за то, что она заставляла производителей предварительно устанавливать свои приложения на Android.

Ответ Google

Представитель Google уже прокомментировал решение Антимонопольного комитета Индии, заявив, что решение индийского регулятора станет серьезным ударом для потребителей и компаний в Индии в плане безопасности. Также он подчеркнул, что в связи с этим стоимость мобильных устройств для индийцев возрастет

Android создал больше возможностей для потребителей и поддерживает тысячи успешных компаний в Индии и во всем мире,

– заявил 21 октября представитель Google.

Операционная система Android используется на 97% с 600 миллионами смартфонов в Индии, согласно данным Counterpoint Research.