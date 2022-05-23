Google, Meta и Amazon выиграют от войны в Украине – гуру рекламы Мартин Соррелл в Давосе

Британский бизнесмен Мартин Соррелл, являющийся гуру в мире рекламы и пиара, заявил, что компании-техгиганты могут выиграть от войны в Украине, которую начала Россия. Он подразумевает топовые американские корпорации.

Основатель и руководитель медиакомпании S4 Capital верит, что война России в Украине может принести пользу трем крупнейшим американским компаниям в сфере высоких технологий. Речь идет о Google, Meta и Amazon.

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Британский бизнесмен о войне в Украине и американских техгигантах

Соответствующее заявление британский бизнесмен сделал во время экономического форума в Давосе. Напомним, что на мероприятии также выступил и президент Украины Владимир Зеленский. По словам Соррелла, он очень оптимистично настроен по отношению к техгигантам, поскольку война повлияет на них. Он аргументировал свою позицию следующим образом:

Оборона означает киберзащиту и киберпреступление, так что технологии и технологические компании станут очень важными.

Соррелл не сказал, как именно Alphabet, Meta и Amazon могут извлечь выгоду из этого, но все три компании заявляют, что их системы кибербезопасности являются ведущими в мире. Кроме того, Google и Amazon предоставляют инфраструктуру облачных вычислений, которую правительства и киберкомпании могут использовать в кибервойне.

В Google, Amazon и Meta (бывший Facebook) не прокомментировали это заявление британского бизнесмена. Также важно помнить, что война в Украине, которую начала Россия, продолжается как онлайн, так и офлайн. Хакеры с обеих сторон атакуют национальную инфраструктуру, предприятия, правительства и граждан.

Что происходит с рынком акций

На момент написания этого материала стоимость акций S4 Capital, которую в 2018 году создал Мартин Соррелл, колеблется на уровнеилиза акцию. Рыночная капитализация компании составляетфунтов стерлинга), согласно данным Yahoo! Finance.

В последние несколько недель большинство техкомпаний зафиксировали существенное обесценивание своих активов на рынке на фоне беспокойства относительно систематической высокой инфляции, повышения процентных ставок и риска глобальной рецессии.

Фондовый рынок Nasdaq снизился на 3,8% на прошлой неделе , падая седьмую неделю подряд. Это самая длинная серия падения для этого индекса за 21 год . Что касается того, угрожает ли миру второй пузырь доткомов, то Соррелл сказал, что уже произошла "массовая коррекция".

Он также добавил, что некоторые люди считают, что возможна дальнейшая коррекция на уровне 5 – 10% . По состоянию на 23 мая 2022 года стоимость акций топовых техкомпаний мира, согласно Yahoo!Finance , составляет:

Google – 2 186 долларов за акцию, рыночная капитализация – 1,437 триллиона долларов;

за акцию, рыночная капитализация – долларов; Amazon – 2 151 доллар за акцию, рыночная капитализация – 1,095 триллиона долларов;

за акцию, рыночная капитализация – долларов; Meta – 193,54 доллара за акцию, рыночная капитализация – 523,7 миллиарда долларов.

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