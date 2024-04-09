"Наша борьба": глава JPMorgan призвал США не бросать Украину

Гендиректор крупнейшего американского банка JPMorgan Chase Джейми Даймон призвал не оставлять Украину без помощи. Он начал свое ежегодное обращение к акционерам с темы Украины.

К чему призвал Даймон

Он напомнил для слушателей, что в непростые времена для союзников США, страна словами и действиями вдохновляла американский народ помогать и защищать их.

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Оставаться в стороне во время столкновения автократии и демократии, диктатуры и свободы – просто не вариант для современной Америки. Украина – передовая линия демократии. Если война пойдет плохо для Украины, возможен раскол Pax Americana, что станет катастрофой для всего свободного мира,

– сказал он.

Он подчеркнул, что "борьба Украины, это и борьба США", а обеспечение нашей победы – это обеспечение America First.

Чрезвычайно важно, чтобы наши национальные лидеры объяснили американскому народу, что именно поставлено на карту, и предоставили мощные аргументы – с упорством, последовательностью и четкостью – в пользу нашей твердой, устойчивой преданности выживанию Украины столько, сколько это потребуется (а это может занять годы),

– добавил банкир.

На его взгляд, помощь для Украины нужна немедленно. Тем более значительная часть денег на самом деле пойдет не Украине, а останется в США и потратится на закупку американского оружия и оборудования.

Наша помощь идет на пользу не только Украине, но и американских производителей. Она способствует восстановлению нашего военно-промышленного потенциала для следующего поколения,

– отметил Даймон.

По его словам, поражение Украины представляет угрозу для существования Запада и может привести к таким последствиям: