Глава Evergrande спасает компанию за собственные деньги: в какую сумму оценили его "жертву"

Долговой кризис китайской компании Evergrande продолжается. Застройщик пытается найти средства, чтобы выполнить все свои финансовые обязательства. В частности, основатель и генеральный директор Evergrande использовал свои активы для того, чтобы компания продолжала функционировать.

Бизнесмен Сюй Цзяинь уже привлек около 7 миллиардов юаней или 1,1 миллиарда долларов США из собственных средств, полученных от продажи и залога активов, информирует China Business News.

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Основатель Evergrande тратит собственные средства на спасение компании

Привлеченные средства были использованы для реализации базовых операций. Это связывается с тем, что Evergrande пока не собирает средства на корпоративной основе, однако должен выплачивать проценты по облигациям, зарплатам работникам и продолжать строительные проекты. Анонимный источник добавил, что Сюй Цзяинь лично собирает средства для Evergrande.

В частности, известно, что в октябре основатель этой компании отдал под залог один из своих коттеджей в Гонконге, который находится в одном из самых престижных районов города. Ссуду он получил от China Construction Bank, говорится в материале. Предприниматель, которого в 2017 году признали самым богатым человеком Азии, также заложил еще одно здание в Гонконге компании Orix Asia Capital Ltd. Согласно Forbes, тогда его капитал оценивали в 42,2 миллиарда долларов. Кроме того, магнат продал произведения искусства и каллиграфии из собственной коллекции.

На момент создания этого материала Forbes оценивает капитал Сюй Цзяиня вдолларов. По версии Bloomberg китайский бизнесмен владеет состоянием в размередолларов.

Глава Evergrande тратит собственные средства на спасение компании / Фото Getty Images

Что еще было продано для спасения Evergrande:

Китайский застройщик продал два принадлежащих компании частных бизнес джета за более чем 50 миллионов долларов в октябре.

долларов в октябре. Evergrande также распродает корпоративные акции, чтобы получить доступ к ликвидным активам несмотря на большие потери.

Застройщик ликвидировал ценные бумаги медиакомпании HengTen Networks Group на 145 миллионов долларов для того, чтобы выполнить свои обязательства по облигациям.

Китайская компания работает в сфере недвижимости и сейчас имеет статус застройщика с самым большим долгам в мире. Речь идет о долге в размере более 300 миллиардов долларов. Evergrande удалось выплатить несколько траншей, предотвратив дефолт, который мог стать причиной кризиса в этом секторе или даже мире.