Германия хочет вернуть свои 1200 тонн золота из хранилищ США, – Politico

Золотые резервы Германии на сумму более 100 миллиардов евро хранятся в Федеральном резерве Нью-Йорка. Однако из-за изменения курса Вашингтона Берлин рассматривает вопрос о возвращении его домой.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Почему Германия хочет вернуть свое золото

Так, Германия владеет вторым по величине запасом золота в мире, и хранит 37% из них – примерно 1236 метрических тонн, стоимостью 113 миллиардов евро – в хранилищах Федерального резерва Нью-Йорка. Эти запасы драгоценных металлов гарантируют, что, если возникнет такая необходимость, Бундесбанк сможет перевести свое золото в валюту.

Некоторые политики в Германии обеспокоены тем, что Федеральный резерв Нью-Йорка, который десятилетиями считался одним из самых надежных хранилищ в мире, может быть не таким безопасным.

Politico пишет, что разговоры об опасности сохранения немецкого золота в американском хранилище еще до недавнего времени считались причудой чудаков и сторонников теорий заговоров. Однако иронично, что дискуссию снова возродил не кто иной, как Илон Маск. Именно он призвал к проверке золотых запасов США.

В ответ на слухи центральный банк Германии убеждает, что США до сих пор остаются надежным местом для хранения золота.