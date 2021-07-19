Гений или везунчик: какой уровень IQ в Илона Маска

Маск имеет на своем счету несколько успешных компаний и даже статус самого богатого человека планеты, каким он был на короткое время наделен в начале 2021 года. Хотя нет информации о том, сдавал ли Маск тест на IQ, как пишет Investing.com, его умственные способности все же оценили.

IQ Илона Маска

Уровень IQ Илона Маска оценивают примерно в 155 баллов. Грубо говоря, он на 55% умнее среднестатистического человека. Эксперты основывают свою оценку на возможностях Маска понимать и применять сложные технические данные, его ранних тестах и на том, как он использует свои знания для стимулирования инноваций в сложных отраслях.

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Уровень IQ у других людей

Уровень IQ большинства людей колеблется в диапазоне от 85 до 115 и в среднем равен 100.

Более 95% мирового населения имеют уровень IQ меньше 130.

Тогда как IQ таких гениев как Хокинга и Эйнштейна – около 160.

Что такое тест IQ Это количественная оценка уровня интеллекта человека: уровень интеллекта относительно уровня интеллекта среднестатистического человека такого же возраста. Определяется с помощью специальных тестов, например Айзенка, Векслера или Равена. Интересно, что результаты теста не зависят от знаний, которые получил человек, а именно от умственных способностей.

Успехи Илона Маска

В 12 лет Маск создал игру на космическую тематику под названием Blastar. Там нужно было уничтожить инопланетный корабль, на котором везли оружие массового уничтожения. За это ему заплатили 500 долларов.

Первый стартап будущий миллиардер основал вместе с братом – Zip2, который разрабатывал программное обеспечение для газет, что позволяло размещать новости в интернете. Для этого им понадобилось 28000 долларов, которые им одолжил отец. Через 4 года они продали его за 22 миллиона долларов.

С продажи следующего стартапа PayPal Маск получил чистую прибыль 180 миллионов долларов. Эти деньги стали базой для последующего создания таких гигантов как Tesla и SpaceX.

Forbes оценивает состояние Илона Маска в 160,3 миллиарда долларов.