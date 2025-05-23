Где украинцы хранят более триллиона гривен: свежий рейтинг банков: свежий рейтинг банков

Где украинцы хранят деньги

Украинцы хранят в банках 1,228 триллиона гривен. Речь идет о физических лицах. С января 2025 года эта сумма выросла на 11,5 миллиардов гривен. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Больше всего денег украинцы хранят в таких банках:

"Приватбанк" – 444,1 миллиарда гривен;

"Ощадбанк" – 210,2 миллиарда гривен;

Универсал Банк – 84,5 миллиарда гривен;

Райффайзен Банк – 71,8 миллиарда гривен;

ПУМБ – 56,2 миллиарда гривен;

УкрСиббанк – 48,9 миллиардов гривен.

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Добавляют, что по состоянию на 1 апреля 2025 года в Украине работало 60 банков. На сегодня статус государственных имеют 7 банков. Кроме "Приватбанка" и "Ощадбанка" в этот перечень также входят "Укрэксимбанк", "Укргазбанк", "Сенс Банк", "Первый инвестиционный банк" и "Мотор-Банк". Напомним, что три последних банка государство национализировало в 2023 и 2024 годах.