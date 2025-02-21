Секреты безопасности: где спрятать деньги в путешествии, чтобы избежать краж

Частью любого путешествия – являются деньги. Во-первых, нужны средства для оплаты поездки, а во-вторых – на нужды во время нее. На фоне этого возникает логичный вопрос: "Где спрятать деньги в дороге?".

Куда спрятать деньги в дороге

На самом деле существует немало вариантов, как помогут позаботиться о безопасности своих средств во время путешествия. При этом речь идет как о наличных, так и о банковских картах, пишет 24 Канал.

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Прежде всего стоит самостоятельно тщательно следить за наличными и картами, ведь их можно потерять. Поэтому лучше заранее учитывать этот момент. Тогда как от краж помогут защититься такие методы:

Специальные аксессуары – кошельки, которые носят под одеждой, пояса с секретными карманами для хранения денег или предметы-обманки, например пустая коробка для зубной пасты, старый дезодорант и тому подобное.

– кошельки, которые носят под одеждой, пояса с секретными карманами для хранения денег или предметы-обманки, например пустая коробка для зубной пасты, старый дезодорант и тому подобное. Одежда, обувь и сумки со скрытыми отделениями – скрытые карманы на куртках, штанах или футболках помогут безопасно носить при себе не только деньги и кредитные карты, но и документы .

– скрытые карманы на куртках, штанах или футболках помогут безопасно носить при себе не только деньги и кредитные карты, но и документы Аксессуары для телефона и ноутбука – как правила, чехлы для такой техники имеют скрытые карманы, которые могут подойти для того, чтобы спрятать наличные, карточки и документы.

К теме! Перед поездкой не помешает проконсультироваться в банке, о том, как блокировать карты в случае их потери. Это поможет защитить средства на счете в случае потери карты или ее похищения.