Кто владеет золотым богатством мира: лидирует одна из ведущих экономик

К странам, имеющим наибольшие золотые резервы в первую тройку лидеров входит США, Германия и Италия. Дело в том, что золото используется не только как инвестиционный актив, но и как важная часть резервов центральных банков. На сегодня рыночная цена металла превышает 4 300 долларов за унцию.

В какой стране больше всего золота?

Среди десятка стран с наибольшими официальными запасами драгоценного металла в 2025 году есть как США, так и Россия, сообщает 24 Канал со ссылкой на данные World Gold Council.

На первом месте традиционно стоят США, которые хранят примерно 8 133 тонны золота. Этот показатель делает США безоговорочным лидером в мире по объему золотых резервов.

Второе место занимает Германия с 3 350 тоннами, а на третьем - Италия, которая имеет около 2 451 тонна золота.

Далее следуют Франция – 2 437 тонн, Россия – 2 329 тонн, Китай – 2 303 тонны. Россия и Китай в последние годы активно наращивают золотые запасы, уменьшая зависимость от доллара.

Среди меньших по размеру стран, но с весомыми запасами, есть Индия – 880 тонн, Япония – 846 тонн, Турция – 641,28 тонны и Нидерланды – 612 тонн.

Издание Visual Capitalist пишет, что за всю историю мира из месторождений было поднято где-то 216 тысяч тонн золота. А больше всего добыли этого драгоценного металла после 1950 года, когда появились карьеры и современные методы извлечения металла из руды.

Интересно! Показатель золотых резервов в Украине по состоянию на сегодня составил более 27 тонн драгоценного металла.

Как цены на золото изменились?

По данным Bloomberg, цены на золото остаются относительно устойчивыми после длительного роста, поскольку участники рынка продолжают оценивать перспективы дальнейшего снижения ставок в 2026 году.

Дело в том, что после решения Федеральной резервной системы о снижении ключевой ставки инвесторы увидели смягчение монетарной политики.

Давление на рынок частично изменился в сторону осторожности после того, как некоторые решения и комментарии должностных лиц ФРС вызвали неопределенность относительно того, сколько именно смягчений монетарной политики состоится в следующем году.

Всего в этом году золото в цене выросло на около 60%, что является одним из самых высоких показателей за десятилетие, отмечалось в издании mint.

Обратите внимание! В конце рабочего этого цена на золото поднялась выше 4 300 долларов за унцию, протестировав рекордные максимумы, достигнутые в октябре, свидетельствуют данные TradingEconomics.

Сколько можно получить за золотой лом?