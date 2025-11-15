Миллиарды баррелей под водой: что скрывает Северный Ледовитый океан

Северный Ледовитый океан может оказаться одним из самых перспективных, но и самых сложных для освоения зон в мире из-за своих огромных залежей нефти и газа. Известно, что только в одном из бассейнов могут быть ресурсы на миллиарды баррелей нефти.

Сколько нефти в Северном Ледовитом океане?

Последние данные Геологической службы США свидетельствуют о том, что средние объемы технически извлекаемых из нераскрытых, традиционных накоплений в меловых и кайнозойских толщах Северо-Чуктинского бассейна (North Chukchi Basin) оцениваются в 1,8 миллиарда баррелей нефти и 119,9 триллиона кубических футов газа, передает 24 Канал.

Интересно, что еще в далеком 2008 году Служба опубликовала первую публично доступную оценку в целом нефтяных ресурсов всей территории к северу от Северного полярного круга.

В этой области, по оценкам, находится 90 миллиардов баррелей неразведанной, технически добываемой нефти, что может составлять более 13% от всех мировых запасов.

Также 1 670 триллионов кубических футов технически добываемого природного газа и 44 миллиарда баррелей технически добываемых сжиженных залежей природного газа в 25 геологически определенных районах, которые, как считается, имеют потенциал для добычи нефти.

Вследствие экологических рисков и сложных условий, например таяния вечной мерзлоты, моратории на бурение в Арктике были введены правительствами разных стран.

Например, ограничения могут касаться отдельных территорий, например Аляска в США, где уже существуют запреты на добычу. Хотя нынешняя политика Дональда Трампа, президента США, заключается в увеличении объемов добычи нефти в регионе.

Напоминаем! Еще в начале года появилась информация о том, что США и Россия обсуждают совместную разведку природных ресурсов и торговых путей в Арктике, но переговоры находились лишь на начальной стадии, писали в Bloomberg.

