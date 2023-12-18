Российский "Газпром" похвастался новым рекордом в Китае: почему возникли подозрения

Российский "Газпром" публично заявил, что объемы поставок голубого топлива в Китай возросли до рекордного уровня. В то же время следует учитывать несколько важных нюансов.

По данным "Газпрома", новый исторический рекорд в сутки якобы зафиксировали 16 декабря 2023 года. Добавляется, что речь идет о поставках газа в Китай через газопровод "Сила Сибири", сообщают российские СМИ.

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"Г

азпром" заявил о новом рекорде в Китае

Добавляют, что Китай в очередной раз увеличил заявку на газ, превысив суточные контрактные обязательства. Процесс поставки газа во вторую экономику мира проходит в рамках договора между "Газпромом" и китайской национальной нефтегазовой корпорацией CNPC.

Важно! Пока фактически невозможно проверить данные, которые предоставил "Газпром" о "новом историческом рекорде". Дело в том, что российский монополист не указал конкретных объемов поставок газа в Китай.

Для контекста добавим данные об экспорте газа в Китай через газопровод "Сила Сибири" в предыдущие годы:

В 2021 году компания "Газпром" направила в Китай 10,39 миллиарда кубометров;

В 2022 году этот показатель вырос до 15,4 млрд кубометров;

Согласно плану на 2023 год, намеревались экспортировать в Китай 22 миллиарда кубометров газа, тогда как в 2024 году стремятся "дойти" до 30 миллиардов кубометров газа.

Усиление сотрудничества между Россией и Китаем на газовом рынке, в частности, повлекло за собой утрату европейского рынка для государства-агрессора. Таким образом, россияне пытаются компенсировать ущерб. Официальная Москва также ожидает начала строительства газопровода "Сила Сибири-2".