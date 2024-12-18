Акции топовой российской компании обвалились до минимума за 16 лет

Компания "Газпром" снова фиксирует серьезные потери на фондовом рынке. На акции российской компании давят факторы, которые связаны с Европой. Именно этот регион ранее был одним из главных рынков сбыта для газа из России.

Акции "Газпрома" резко обвалились на рынке

Во вторник, 17 декабря, ценные бумаги "Газпрома" обвалились до минимального уровня с 2008 года, когда мир всколыхнул глобальный финансовый кризис. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Акции "Газпрома" начали падать около недели назад. Их обесценивание спровоцировали заявления Еврокомиссии о том, что Евросоюз готов к прекращению транзита российского газа. Более того, они ожидают, что это не слишком повлияет на цены. Кроме того, в ЕС добавили, что они имеют альтернативные источники поставок.

К теме! Уменьшение объемов экспорта газа также привело к потере прибыли "Газпромом". Российская компания потеряла более 80% европейского рынка по сравнению с 2021 годом. Известно, что объемы поставок упали до 28 миллиардов кубометров. Такой показатель фиксировали во второй половине 1970-х годов.

Акции российской газодобывающей компании упали до 106,1 рубля за штуку, упав в цене на 2,4%. В целом с начала 2024 года ценные бумаги потеряли в цене 33,5%.

На момент создания этого материала, акции "Газпрома" торгуются на уровне 105,82 рубля за штуку. Ценные бумаги во время сегодняшних торгов упали в цене на 1,51%, по данным Investing.com.