Угроза для России: Турция готовится к переменам
- Турция намерена удовлетворить большинство своих газовых потребностей до 2028 года.
- Анкара планирует стать региональным газовым хабом.
Турция имеет возможность удовлетворить большинство своих потребностей в газовом секторе до 2028 года. Для этого стране необходимо наращивать импорт из США и увеличивать производство.
Как решение Турции угрожает России?
Если Турция будет придерживаться этой стратегии, для иранских и российских газовых поставщиков возникнет риск потерять последний крупный европейский рынок, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Читайте также Без Visa и Mastercard: Кремль утвердил важное решение
Обратите внимание! Трамп давит на Эрдогана, чтобы тот сократил покупку российских энергоносителей.
Диверсификация поставок также укрепит энергетическую безопасность Турции и поддержит ее амбиции стать региональным газовым хабом. Анкара стремится реэкспортировать импортируемый сжиженный природный газ и собственное производство газа в Европу, одновременно сжигая российский и иранский газ внутри страны,
– отмечает издание.
Нужно понимать, что Россия остается крупнейшим поставщиком газа для Турции. Хотя ее доля и сократилась.
Долгосрочные трубопроводные контракты России с Турцией близки к окончанию. Речь идет, в частности, о соглашениях на 22 миллиардов кубических метров ежегодно. Поставка этого газа осуществляется через трубопроводы:
- Голубой поток;
- Турецкий поток.
Заметьте! Россия также имеет контракты с Ираном и Азербайджаном.
Вероятно, некоторые из этих контрактов будут продлены. Однако Анкара захочет изменить их условия. В частности, сделать их более гибкими.
Турция может сжигать российский и иранский газ дома, экспортировать собственное производство и реэкспортировать импортируемый СПГ после того, как Европа запретит импорт российских энергоносителей до 2028 года,
– отмечают аналитики.
Как известно, Турция расширяет свои возможности. В этом году внутреннее производство и импорт СПГ достигают 15 миллиардов кубометров. А с 2028 они могут превысить 26 миллиардов кубометров, это количество покроет половину потребностей страны.
Важно! Турция уже подписала ряд соглашений, по СПГ с американскими поставщиками.
Последние важные новости Турции
Эрдоган в разговоре с Путиным высказался относительно войны в Украине. Турецкий президент указал, что, чтобы ускорить мир, нужно активизировать дипломатические усилия.
Турция пока не планирует отказываться от российского газа. Более того, страна хочет им "запастись", сообщает CNN TÜRK.
Трамп продолжает давить на Эрдогана, чтобы он отказался от российского газа. Американский президент нашел эффективный метод воздействия. Трамп угрожает отказом в продаже истребителей F-35.