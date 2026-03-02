Цены на газ взлетели почти на 50%: на этот раз все из-за Катара

Цены на газ стремительно летят вверх. В частности, повышение более чем на 50% ощутила Европа. Это одно из последствий атаки Ирана на Катар.

Какова сейчас ситуация с газом в Европе?

Стоимость газа в Европе с начала сессии выросла на 51,21%, сообщает investing.com.

Что происходит с газом в Европе сегодня / Скриншот investing.com

На момент написания публикации, стоимость фьючерсов Dutch TTF Natural Gas составляла – 48,325 евро. Однако, это не конец, как указывает Bloomberg, общий рост стоимости газа в Европе ожидается на уровне 130%. Так ситуация возникнет, если судоходство через Ормузский пролив будет приостановлено на примерно месяц.

Гипотетическое длительное прерывание транзита природного газа через Ормузский пролив продолжительностью более двух месяцев, вероятно, поднимет европейские цены на природный газ выше 100 евро, что спровоцирует более значительное снижение мирового спроса на газ,

– указывают аналитики Goldman Sachs.

Обратите внимание! В то же время аналитики считают, что эта ситуация будет иметь ограниченное влияние на американский природный газ.

Что произошло в Катаре?

Катар приостановил производство СПГ. Это произошло из-за атаки иранских беспилотников на энергетический объект, сообщает Bloomberg. Как известно, компания QatarEnergy прекратила производство сжиженного природного газа, вследствие поражения комплекса Рас-Лаффан,

Завод Рас-Лаффан компании QatarEnergy поставляет около пятой части мировых поставок СПГ. Эта ситуация рискует стать самым серьезным потрясением для газовых рынков со времен вторжения России в Украину четыре года назад, что перевернуло мировую торговлю энергией,

– указывает издание.

Из-за чего ухудшается ситуация в газовом секторе?