Лидер третий год подряд: какой футбольный клуб самый дорогой в мире

Популярность футбола в мире сложно отрицать. Этим видом спорта увлекаются в большинстве стран, которые сегодня существуют. В то же время футбол – это также мощная индустрия с клубами, которые оценивают в миллиарды долларов.

Самый дорогой футбольный клуб мира

По состоянию на 2024 год самым дорогим футбольным клубом стал испанский Реал Мадрид, согласно данным издания Forbes. Этот клуб возглавил этот рейтинг третий год подряд и 8 раз за последние 11 лет.

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По оценкам экспертов, испанская команда стоит 6,6 миллиарда евро. Реал Мадрид получил самый большой доход среди 30 лучших команд в мире – 873 миллиона долларов. Кроме того, с 20215 года клуб подорожал ровно вдвое.

Второе место в рейтинге занимает английский Манчестер Юнайтед, который оценили в 6,55 миллиарда долларов. Доход этого клуба составляет 785 миллионов долларов. В 2015 году команду оценивали в 3,1 миллиарда долларов.

Тройку лидеров закрывает еще один футбольный клуб из Испании. Речь идет о Барселоне, которую специалисты оценили в 5,6 миллиарда долларов с доходом в размере 840 миллионов долларов. В 2015 году стоимость футбольной команды составляла 3,2 миллиарда долларов.