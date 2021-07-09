Фунт взлетел к долгожданному максимуму: эксперты выделили лучшую тактику для инвесторов

Коронавирус снова атакует. Новый штамм Дельта стремительно распространяется по территории Великобритании. От так, снятия всех ограничений снова откладывается. В то же время, английский фунт недавно взлетел к долгожданному максимуму. Выгодно ли сейчас инвестировать в эту валюту – читайте дальше.

Британский фунт стерлингов обновил свой максимума за три с половиной года. Однако, эйфория длилась недолго, поскольку прогнозируют, что курс фунта по отношению к доллару США будет снижаться.

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Что происходит с британской нацвалютой

Как показывает статистика, уже в первом квартале 2021 года ВВП Великобритании остановился на более низком уровне, чем был до начала пандемии. Этот показатель упал на 8,7%. Во втором квартале ВВП тоже не демонстрирует потенциала для роста. Сейчас выделяют два фактора, которые влияют на ситуацию:

распространение нового штамма коронавируса,

Brexit.

Большие финансовые компании оставляют Лондон и переводят свои офисы в Европу. Поэтому, Великобритания теряет миллиардные прибыли. Кроме того, Центральный банк Англии может сохранить программу стимулирования экономики. Вполне возможно, что это приведет к ослаблению национальной валюты за счет увеличения объема ликвидности.

Какую тактику выбрать инвесторам

В текущих условиях британский фунт остается на достаточно высоких уровнях. В связи с этим сейчас можно рассмотреть возможность продажи фунта против доллара США. Текущие отметки является уровнем сопротивления, и на них есть смысл открывать короткие позиции.

Сейчас есть много факторов, которые свидетельствуют о том, что падение национальной валюты Великобритании продлится еще как минимум полгода. От так, именно сейчас эта валюта становится доступной для инвесторов. Именно поэтому эксперты Forex Club подготовили для клиентов инвестиционную идею "С новыми максимумами фунт не спешит".

Мы предлагаем использовать эту ситуацию, и получить возможность заработать более 100% прибыли на ослаблении фунта против доллара. Сделать это можно, воспользовавшись нашей новой инвестиционной идеей "С новыми максимумами фунт не спешит",

– рассказал трейдер-аналитик Киевского филиала Международной академии биржевой торговли Виктор Таран.

Доступ к инвестиционной идеи

Инвестиционная идея рассчитана для трех сценариев: консервативного, умеренного и агрессивного. Это означает, что каждый инвестор сможет подобрать для себя лучший вариант. Чтобы получить доступ к этому инструменту нужно сделать несколько простых шагов:

открыть и пополнить счет в компании Forex Club,

оставить заявку на подключение к инвестиционной идеи.

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После обработки запроса клиент получит всю необходимую информацию: точки входа и выхода, срок актуальности, фундаментальное и техническое обоснование и расчеты. Новая инвестиционная идея рассчитана до конца сентября. Однако, это не значит, инвестор обязан закрыть свою сделку в какую-то конкретную дату. Наоборот, он может это сделать как раньше, так и позже, или в тот момент, когда получит желаемый доход.

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