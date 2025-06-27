У доллара проблемы: фунт стерлингов близок к рекорду
- Фунт стерлингов показал самый сильный недельный рост относительно доллара за четыре месяца
- Рост фунта обусловлен слабостью доллара, укреплением евро и внутренней поддержкой от Банка Англии.
Фунт стерлингов продемонстрировал самый сильный недельный рост относительно доллара за четыре месяца. Кроме того, курс британской валюты удерживается вблизи почти четырехлетнего максимума, которого фунт достиг недавно.
Что происходит с курсом фунта
В пятницу, 27 июня, фунт стерлингов подорожал на 0,14%, до 1,13 доллара, лишь немного отступив от максимума, который был достигнут в четверг – 1,37 доллара. Это был самый высокий уровень с конца 2021 года, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Смотрите также Доллар может подорожать до 42 гривен: прогнозы курсов в июле
Рост фунта в этом году в основном отражает слабость фунта в этом году доллара и укрепление евро, что дополнительно влияет на фунт стерлингов, поскольку британская валюта и евро связаны тесной торговой зависимостью,
– говорится в аналитической записке Rabobank.
Примечательно! На этой неделе фунт прибавил 2,2% к доллару, что стало самым значительным приростом с начала марта. Аналитики отмечают, что кратковременное укрепление американской валюты на фоне конфликта между Израилем и Ираном пошло на спад.
Основную внутреннюю поддержку фунта выполнял Банк Англии, который медленнее снижал процентные ставки, чем банки других стран, особенно Европейский центральный банк. Причиной этому называют нестабильную ситуацию с инфляцией в Великобритании.