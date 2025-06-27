У доллара проблемы: фунт стерлингов близок к рекорду

Фунт стерлингов продемонстрировал самый сильный недельный рост относительно доллара за четыре месяца. Кроме того, курс британской валюты удерживается вблизи почти четырехлетнего максимума, которого фунт достиг недавно.

Что происходит с курсом фунта

В пятницу, 27 июня, фунт стерлингов подорожал на 0,14%, до 1,13 доллара, лишь немного отступив от максимума, который был достигнут в четверг – 1,37 доллара. Это был самый высокий уровень с конца 2021 года, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Рост фунта в этом году в основном отражает слабость фунта в этом году доллара и укрепление евро, что дополнительно влияет на фунт стерлингов, поскольку британская валюта и евро связаны тесной торговой зависимостью,

– говорится в аналитической записке Rabobank.

Примечательно! На этой неделе фунт прибавил 2,2% к доллару, что стало самым значительным приростом с начала марта. Аналитики отмечают, что кратковременное укрепление американской валюты на фоне конфликта между Израилем и Ираном пошло на спад.

Основную внутреннюю поддержку фунта выполнял Банк Англии, который медленнее снижал процентные ставки, чем банки других стран, особенно Европейский центральный банк. Причиной этому называют нестабильную ситуацию с инфляцией в Великобритании.