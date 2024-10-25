Валюта одного из главных партнеров Украины на пути к серьезному обвалу

Экономическая турбулентность в Великобритании продолжается. Страна и рынки готовится к бюджету от нового правительства. В частности, речь идет о курсе национальной валюты, который демонстрирует тревожную тенденцию.

Фунт стерлингов падает в цене

Фунт стерлингов в пятницу, 25 октября, продолжает терять позиции на рынке. Валюта на пути к самому большому падению за четыре недели в годовом исчислении, пишет Reuters.

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Дело в том, что инвесторы "держатся" за американский доллар в условиях нестабильной политической и макроэкономической ситуации. Кроме того, трейдеры готовятся к первому бюджету нового лейбористского правительства, который должны представить 30 октября.

За эту неделю британский фунт потерял 0,5% против доллара США. Всего за последние 4 недели валюта подешевела на 3%, что является максимальным показателем с сентября 2023 года.