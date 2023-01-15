Миллиардеры из России и Китая не приедут на важный форум в Давосе, – Bloomberg

В 2023 году в Давосе пройдет Всемирный экономический форум. Это произойдет впервые после двухлетнего перерыва, спровоцировавшего пандемию коронавируса. Дальше – больше! Запад не посетят миллиардеры из двух стран.

Форум в Давосе, Швейцария продлится с 16 по 20 января. В общей сложности для участия в нем уже зарегистрировались 116 миллиардеров. Это на 40% больше, чем 10 лет назад.

Обратите внимание Вперед к свершениям: топ первоочередных советов для начинающих инвесторов

Миллиардеры из Китая и России пропустят форум в Давосе

Еще совсем недавно российские миллиардеры были неотъемлемой частью экономического форума в Давосе. Однако полномасштабная война России против Украины и мощная коалиция коллективного Запада кардинально изменили ситуацию.

Кроме россиян, мероприятие также не посетят миллиардеры из Китая, экономика которого до сих пор не оправилась от вспышек коронавируса и обвала на суммарно уничтожившем фондовом рынке. 224 миллиарда долларов состояния самых состоятельных людей страны в 2022 году.

Параллельно зафиксировали больше миллиардеров из стран Персидского залива, которые планируют посетить форум в Давосе. Из Индии прибудет 13 миллиардеров. Среди них Гаутам Адани, закрывающий тройку лидеров рейтинга самых богатых людей мира от Forbes.

Уже традиционно больше всего богачей приедет из США. 33 миллиардера. Из Европы Давос посетят 18 человек с состоянием на таком уровне, а из Великобритании – только один.