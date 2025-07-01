Лучше Скорсезе с Ди Каприо: как "Формула-1" ставит кассовые рекорды и приносит деньги Apple

Гоночная драма "Формула-1" с Брэдом Питтом и Хавьером Бардемом возглавила чарты кассовых сборов и собрала 144 миллионов долларов в мировом прокате за первые выходные. Картинка стала первой по-настоящему коммерчески успешной кинолентой Apple.

Рекорды "Формулы-1"

За пределами США и Канады, где картина собрала 55,6 миллиона долларов, крупнейшими рынками стали Великобритания (9,2 миллиона), Китай (9 миллионов) и Мексика (6,7 миллиона). Для Apple, которая занималась производством, это первый фильм, что сразу стал кассовым хитом, пишет 24 Канал со ссылкой на Variety.

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Примечательно! Ранее компания Apple инвестировала в проекты вроде "Убийцы цветочной луны" Мартина Скорзсезе с Леонардо Ди Каприо в главной роли и "Наполеон" Ридли Скотта. Они не показали убедительных результатов в прокате.

Как отмечается, при производственном бюджете около 250 млн долларов и значительных маркетинговых затратах фильму надо собрать значительно больше нынешних 144 миллионов долларов, чтобы выйти на окупаемость.

Тем не менее, это самая успешная попытка Apple и уже вскоре "Формула-1" может обойти "Наполеона" (221 миллион долларов по миру) и стать самым кассовым релизом компании.

О чем "Формула 1"

Фильм режиссера Джозефа Косински и продюсеров Джерри Брукхаймера и семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона рассказывает о бывшем гонщике (в исполнении Питта), который возвращается в автоспорт, чтобы тренировать дерзкого новичка (Демсон Идрис) и помочь команде неудачников.

"Формула-1" покорила зрителей по всему миру своей историей аутсайдера и идеальным сочетанием высокооктановых гонок с человечным рассказом,

– заявил руководитель видеонаправления Apple Зак Ван Амбург.

Тем временем, другие новинки остались в тени. Хоррор "M3GAN 2.0" заработал всего с 10,2 миллиона долларов против 30 миллионов первой части. Проваливается и "Элио" от Pixar, а вот "Лило и Стич" уверенно идет к миллиарду долларов в прокате.