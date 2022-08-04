Forbes выставили на продажу: какую сумму хотят получить владельцы авторитетного журнала

Рынок мировых медиа ждет существенных изменений. Все из-за авторитетного издания Forbes, которое планируют продать. Что об этом известно – читайте дальше.

Для продажи Forbes новому владельцу привлекли американскую корпорацию Citigroup. Издание планируют реализовать по цене на уровне 630 миллионов долларов – именно так оценили журнал в 2021 году, когда речь шла о намерении Forbes выйти на фондовый рынок.

Достойно внимания Стремительные изменения цен на нефть: чего ждать от рынка до конца года

Журнал Forbes планируют продать

В последние недели медийные компании получили предложение о приобретении Forbes с документом о финансовых показателях журнала, которые подготовили специалисты Citigroup. Одним из потенциальных покупателей может стать Yahoo. Пока непонятно, на какую сумму могут претендовать владельцы Forbes.

Обо всем этом сообщают лица, осведомленные с вопросом на условиях анонимности. Согласно документам, издание Forbes продемонстрировало следующие финансовые показатели в 2021 году:

более 200 миллионов долларов в виде доходов;

долларов в виде доходов; более 40 миллионов прибыли.

Выход Forbes на биржу

Журнал Forbes существует на медийном рынке с 1917 года и наиболее известен в мире своими рейтингами о самых богатых людях мира в разных вариациях. До 2014 года издание принадлежало семье Forbes, но затем существеннуючасть акций выкупила компания Integrated Whale Media Investments.

Авторитетное издание раньше сообщало о планах выйти на биржу благодаря SPAC-объединению из Magnum Opus. Одним из спонсоров этого процесса была гонконгская компания L2 Capital. В мае этого года в Forbes отказались от этого плана из-за утраты интереса со стороны инвесторов по сценарию из SPAC. Этот инструмент до этого был очень популярен на рынке.

Это соглашение стремились завершить в конце 2021 или в первом квартале 2022 года. В то же время фирма GSV работала над инвестиционным вариантом. Тогда речь шла о сделке по покупке Forbes Media по цене в размере 620 миллионов долларов.

Актуально – Притула рассказал о новом мощном проекте: смотреть видео