Forbes выставили на продажу: какую сумму хотят получить владельцы авторитетного журнала
Источник:The New York Times
Рынок мировых медиа ждет существенных изменений. Все из-за авторитетного издания Forbes, которое планируют продать. Что об этом известно – читайте дальше.
Для продажи Forbes новому владельцу привлекли американскую корпорацию Citigroup. Издание планируют реализовать по цене на уровне 630 миллионов долларов – именно так оценили журнал в 2021 году, когда речь шла о намерении Forbes выйти на фондовый рынок.
Достойно внимания Стремительные изменения цен на нефть: чего ждать от рынка до конца года
Журнал Forbes планируют продать
В последние недели медийные компании получили предложение о приобретении Forbes с документом о финансовых показателях журнала, которые подготовили специалисты Citigroup. Одним из потенциальных покупателей может стать Yahoo. Пока непонятно, на какую сумму могут претендовать владельцы Forbes.
Обо всем этом сообщают лица, осведомленные с вопросом на условиях анонимности. Согласно документам, издание Forbes продемонстрировало следующие финансовые показатели в 2021 году:
- более 200 миллионов долларов в виде доходов;
- более 40 миллионов прибыли.
Выход Forbes на биржу
Авторитетное издание раньше сообщало о планах выйти на биржу благодаря SPAC-объединению из Magnum Opus. Одним из спонсоров этого процесса была гонконгская компания L2 Capital. В мае этого года в Forbes отказались от этого плана из-за утраты интереса со стороны инвесторов по сценарию из SPAC. Этот инструмент до этого был очень популярен на рынке.
Это соглашение стремились завершить в конце 2021 или в первом квартале 2022 года. В то же время фирма GSV работала над инвестиционным вариантом. Тогда речь шла о сделке по покупке Forbes Media по цене в размере 620 миллионов долларов.
Актуально – Притула рассказал о новом мощном проекте: смотреть видео