Важный законопроект Трампа обвалил "особые" акции энергетического сектора

Нижняя палата Конгресса США проголосовала за бюджетный законопроект, который поддерживает Дональд Трамп. Это спровоцировало обвал на фондовом рынке США.

Акции компаний США резко обвалились в цене

Палата представителей США 22 апреля поддержала законопроект о налогах и расходах. Это проект бюджета, который получил название One, Big, Beautiful Bill (один большой красивый законопроект), пишет 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Законопроект бюджета позволит не повышать налоги в конце года путем, но предусматривает увеличение долгового потолка США. Версия проекта, которую поддержали американские чиновники, оказалась более жесткой, чем ожидал сектор "зеленой" энергетики.

В частности, акции из этой отрасли уже отреагировали спадом на голосование Палаты представителей США. В частности, ценные бумаги компаний, занимающихся солнечной энергетикой, зафиксировали резкий спад:

Акции SunRun упали в цене примерно на 39%. Компания специализируется на поставке солнечных и аккумуляторных систем хранения энергии, как правило, для домов.

Ценные бумаги SolarEdge Technologies подешевели примерно на 26%. Компания является поставщиком инверторов и аккумуляторов;

Акции компании Enphase Energy, которая поставляет солнечные и аккумуляторные системы на основе микроинверторов, просели в цене почти на 20%.

Напомним, что, что бюджетный законопроект также давил на курс доллара США на рынке. Дело в том, что инвесторов беспокоят фискальные перспективы США.

Известно, что бюджет законопроект отменяет финансирование и гранты, которые выделяли на сокращение загрязнения воздуха, выбросов парниковых газов или закупку большегрузных электромобилей. Еще одно изменение – это отмена федеральной налоговой льготы в размере 30% для налогоплательщиков, которые устанавливают солнечные системы на крышах домов.

Добавляют, что отмена налоговых льгот может привести к обвалу доходности возобновляемых электростанций. В частности, отмечают, что это показатель может упасть ниже уровня, который нужен для привлечения инвестиций. Из-за этого США могут столкнуться со стратегическим оттоком капитала, по данным издания Bloomberg.