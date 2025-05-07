Инвесторы массово бегут из США: где они "спрятали" почти 8 миллиардов долларов

Экономическая политика Дональда Трампа спровоцировала бешеную турбулентность на фондовом рынке США. Прежде всего речь идет о тарифах на импортные товары. Это побудило инвесторов искать новые рынки.

Инвесторы бегут из США

Фондовый рынок США и биржи многих других стран мира в последние несколько недель фиксировали резкие изменения из-за тарифной политики Дональда Трампа. Сначала президент США ввел пошлины на товары из Канады, Мексики и Китая, а через несколько дней поставил некоторые из них на паузу. После этого он объявил 2 мая "днем освобождения", введя пошлины для большинства стран в мире, пишет 24 Канал со ссылкой на CNBC.

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Позже Трамп приостановил введение большинства тарифов на 90 дней. Однако это не касалось Китая, который является одним из главных торговых партнеров США и ключевым конкурентом Вашингтона. Все это негативно влияло на фондовый рынок США. В частности, американская биржа потеряла 6,6 триллиона долларов всего за два дня после "дня освобождения".

Все это побудило инвесторов искать активы вне США. Для примера, за неделю, которая длилась до 30 апреля, американская биржа потеряла 8,9 миллиардов долларов. В то же время приток инвестиций зафиксировали в Европе и Японии:

В европейские акции инвесторы вложили 3,4 миллиарда долларов.

На японской бирже вклады оценили в 4,4 миллиарда долларов.

Более того, для фондового рынка Японии это самый большой приток инвестиций за неделю на рынок с апреля 2024 года.

Кроме того, за последнюю неделю апреля в криптовалюты инвесторы вложили 2,3 миллиарда долларов, тогда как в облигации с высокой доходностью – 3,9 миллиарда долларов.

В Bank of America также заявили, что их частные клиенты, которые совокупно владеют активами на 3,7 триллиона долларов, за последние четыре недели начали больше беспокоиться о дефляции в США, чем об инфляционных рисках.

Что такое дефляция

Это ситуация, когда в течение определенного периода времени уровень цен в экономике снижается. Простыми словами, дефляция - это повышение покупательной способности национальной валюты.