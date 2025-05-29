Трамп получил новое прозвище на Уолл-Стрит: это не комплимент
- На Уолл-стрит Дональда Трампа называют "TACO" (Trump Always Chickens Out), что указывает на непоследовательность в его таможенной политике.
- После объявления пошлин акции сначала падают, но потом быстро растут, когда Трамп смягчает свои решения.
Инвесторы и трейдеры в США оценили таможенную политику Дональда Трампа. В частности, речь идет о его решении об отмене или восстановлении пошлин для различных торговых партнеров.
На Уолл-Стрит Трампа называют трусом
Отношение инвесторов и трейдеров к политике Трампа можно понять благодаря новой аббревиатуре, которая популярна на Уолл-Стрит: TACO (Trump Always Chickens Out), пишет 24 Канал со ссылкой на CBS News. Эта фраза фактически означает, что Трамп трус.
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Эта фраза фактически описывает закономерность на фондовом рынке после решений Трампа по тарифам на импортные товары:
- Сразу после объявления пошлин акции падают в цене на бирже;
- Затем ценные бумаги резко растут, поскольку Трамп смягчает пошлины через несколько дней или недель.
Для примера, Трамп поставил на паузу сроком на 90 дней тарифы на уровне 145% на товары из Китая. Этому предшествовали переговоры между США и Китаем, которые прошли в первой половине мая в Швейцарии. Также 26 мая президент США отложил до 9 июля тарифы на уровне 50% на европейские товары. Кроме того, Трамп согласовал продолжение переговоров с Евросоюзом.
Важно! Суд международной торговли США заблокировал большинство тарифов Трампа. Суд отметил, что Трамп превысил свои полномочия на посту президента США. Однако администрация Трампа подала апелляцию и стремится обжаловать решение суда.
Трамп уже знает об этой аббревиатуре. На вопрос журналиста в Белом доме об этом термине Трамп ответил, что это "неприятный вопрос". Кроме того, Трамп добавил, что обычно у него другая проблема. Мол, ему говорят, что он слишком жесткий.