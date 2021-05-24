Фонд Билла Гейтса продал все акции Apple и Twitter: что купил взамен

В первом квартале 2021 года фонд Билла и Мелинды Гейтс существенно изменил свою инвестиционную стратегию. Известно, что это решение было принято до того, как мир узнал о разводе известной пары.

Один из крупнейших фондов в мире неожиданно продал все свои акции технического гиганта Apple и социальной сети Twitter. Зато траст приобрел активы сеульской компании Coupang, которая специализируется на электронной коммерции.

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Фонд Билла и Мелинды Гейтс изменил инвестиционную стратегию

В конце 2020 фонд Гейтса имел в собственности 1 миллион акций Apple, однако уже до 31 марта эти активы были проданы. С начала текущего года ценные бумаги Apple отставали от рынка. Активы техгиганта упали на 8% в первом квартале, хотя во втором квартале они выросли на 2,7%. Для сравнения, индекс S & P 500 прибавил 5,8% за первые три месяца 2021, а во втором квартале – 4,6%.

В первом квартале 2021 года детище Билла и Мелинды Гейтс продало 272 420 акций Twitter. Таким образом, фонд прекращает вкладывать средства в социальные сети. В течение первых трех месяцев этого года активы Twitter выросли в цене на 17,5%, во втором квартале они упали до 14,4%.

Gates Foundation изменил инвестиционную политику / Getty Images

Пара объявила о своем решение расстаться в твиттере, прежде чем была обнародована информация о выходе из акций социальной сети. Стоимость акции Twitter пошла вниз в конце апреля после выхода отчета компании за первый квартал, поскольку инвесторы были разочарованы перспективами и ростом числа пользователей.

В первом квартале 2021 фонд приобрел активы корпорации Coupang, которая вышла на биржу в марте. С момента размещения IPO акции Coupang подешевели на 23%. Однако, цена этих активов выросла на 8,6% по сравнению с их стоимостью в первую публичного размещения на бирже.