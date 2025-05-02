В фокусе – Уоррен Баффет: почему инвесторы ждут подсказок от "оракула из Омахи"

Инвесторы с нетерпением ждут нынешней встречи акционеров Berkshire Hathaway. Дело в том, что они хотят услышать мнение легендарного Уоррена Баффета относительно последних событий, связанных с фондовым рынком и экономикой США.

Инвесторы ждут сигналов от Уоррена Баффета

Легендарный инвестор и миллиардер Уоррен Баффет почти не комментировал тарифную политику Дональда Трампа и недавние колебания на фондовом рынке. Именно поэтому инвестиционное сообщество сейчас приковано к ежегодному собранию акционеров Berkshire Hathaway, пишет 24 Канал со ссылкой на CNBC.

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Экономисты с Уолл-стрит массово бьют тревогу из-за потенциальной рецессии, поскольку есть данные, свидетельствующие о замедлении экономики. Для примера, за первый квартал 2025 года экономика США сократилась на 0,4%.

Именно поэтому финансовый мир ждет заявления Уоррена Баффета, по словам основателя компании Check Capital Management. Он добавил, что компания Berkshire фактически находится на передовой линии всего, что касается падения экономики, поскольку владеет большим количеством бизнесов.

Интересная деталь! В 2025 году будет 60 лет, как Уоррен Баффет возглавил компанию Berkshire. Также это будет вторая встреча без давнего партнера Баффета Чарли Мангера, который умер в конце 2023 года.

Напомним, что Баффетт начал привлекать больше внимания еще в том году. Дело в том, что в прошлом году Баффет активно распродавал акции. Миллиардер, в частности, существенно сократил доли в компаниях Apple и Bank of America. Именно это помогло Баффету избежать серьезных потерь на фондовом рынке США, который обвалился из-за пошлин Трампа.

К теме! По состоянию на 2 мая 2025 года Уоррен Баффетт владеет капиталом в размере 166 миллиардов долларов. С начала года его состояние выросло на 24 миллиарда долларов, по данным Bloomberg.