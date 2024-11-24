Когда Уоррен Баффет, который имеет почти 150 миллиардов долларов, купил свои первые акции

Уоррен Баффет – это легендарный инвестор, за решениями которого следят как в США, так и мире. Интересно, что его инвестиционный путь начался в достаточно раннем возрасте.

Когда Уоррен Баффет купил свои первые акции

Уоррен Баффет является известным сторонником долгосрочного инвестирования. Этот урок, который он усвоил еще, когда купил свои первые акции. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на CNBC.

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Впервые ценные бумаги публичной компании Уоррен Баффет в 11 лет. Он выбрал акции сервисной нефтяной компании Cities Service Preferred, которая сегодня известна как CITGO. Тогда 6 акций он приобрел за 228 долларов или 38 долларов за штуку.

Сразу после покупки акции упали в цене почти на треть. Однако Баффет дождался, когда стоимость ценных бумаг снова возрастет. При цене на уровне 40 долларов за штуку, он продал ценные бумаги. Интересно, что всего через несколько месяцев акции компании подорожали до 200 долларов за штуку.

К теме! На сегодня Уоррен Баффет входит в первую десятку самых богатых людей в мире. Его капитал Forbes оценил в 149,7 миллиарда долларов. Он занимает 6 строчку в списке самых богатых людей мира. Баффетт также возглавляет компанию Berkshire Hathaway, которая специализируется на инвестировании и страховании.

Акции компании считаются одними из самых дорогих на рынке. Для примера, ценные бумаги класса "А" на данный момент стоят почти 714,3 тысячи долларов, согласно данным Yahoo!Finance. Тогда как капитализация компании составляет более 1 триллиона долларов.