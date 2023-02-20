Роберт Кийосаки назвал активы, наиболее подходящие для турбулентных времен

Автор известного бестселлера "Богатый папа, бедный папа" и инвестор Роберт Кийосаки в очередной раз сделал публичное заявление в поддержку биткоина. Кроме того, он выделил активы, особенно актуальные во время кризисных периодов.

Кийосаки прежде всего сообщил, что инвестирование в акции, облигации, взаимные фонды и ETF – рисковый вариант. Более того, он добавил, что на фоне нестабильных времен это становится еще более опасным.

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Автор бестселлера о биткоине и других активах

В то же время Роберт Кийосаки, написавший одну из самых известных книг о финансах "Богатый папа, бедный папа", назвал наиболее актуальные активы для турбулентных периодов, несмотря на довольно стремительные ценовые колебания на рынке. Речь идет о:

Предыдущие заявления Кийосаки

На момент создания этого материала стоимость биткоина колеблется на уровне.за монету. Рыночная капитализация монеты составляетдолларов, согласно CoinDesk. Максимально криптовалюта стоила почти

В связи с этим инвестор призвал свое сообщество учитывать этот аспект и действовать осторожно. Напомним, что Кийосаки не в первый раз выделяет, например, биткоин и перспективы цифровой монеты.

Ранее он прогнозировал, что к 2025 году стоимость флагмана рынка криптовалют – биткоин – достигнет отметки на уровне 500 тысяч долларов за монету. Интересно, что генеральный директор Blockstream и разработчик ядра биткоина Адам Бек считает, что у биткоина есть перспектива подорожать до 10 миллионов долларов уже в 2032 году.

В то же время инвестор подчеркнул, что ожидает повторения большой депрессии в США. Это страна с первой экономикой мира. Мол, американское правительство пытается спасти ситуацию путем печати долларов, не имеющих никакого основания, пишет "Минфин".

Кроме того, еще в 2022 году Кийосаки отмечал, что рынки демонстрируют далеко не лучшую динамику. Это побуждает инвестора прогнозировать, по его словам, "крупнейший крах в истории".