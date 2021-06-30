Акцент на будущее: ресурсы, которые формируют принципы правильного распоряжения деньгами

Период экономической нестабильности – это время новых вызовов и неожиданных возможностей. Именно поэтому умение грамотно распоряжаться деньгами становится необходимостью, ведь, чтобы сохранить и приумножить свои средства, важно понимать принципы обращения с ними.

К счастью, сегодня нет никаких проблем с материалами и информацией, необходимой для освоения искусства финансовой грамотности.

Примечательно Никаких секретов: главные правила женщин-инвесторов на финансовых рынках

Хорошие книги

Лучшие учителя – это чужие ошибки. В будущем этот опыт можно использовать в свою пользу. Хорошим помощником для тех, кто хочет освоить ключевые принципы финансовой грамотности и разобраться в теме инвестиций, может стать книга Роберта Кийосаки "Руководство богатого папы по инвестированию". Автор рассказывает о главных различия восприятия мира богатой и бедной человек. Кийосаки уделяет большое внимание нюансам психологии и философии. Еще одно преимущество книги – отсутствие сложных терминов. Поэтому, она вполне подходит для новичков, которые только начинают разбираться в сфере финансов.

Книги Бенджамина Грэма "Разумный инвестор" и Джона Богля "Руководство разумного инвестора" тоже пригодятся инвестору. Они помогут новичкам научиться управлять своими средствами и постичь основы финансовой грамотности.

Просто о сложном

Художественные фильмы – еще один проводник в мир финансов и инвестиций. На эту тему было снято множество фильмов и сериалов. Эти ленты могут научить грамотно распоряжаться своими финансами, зарабатывать на финансовых рынках, правилам выживания в мире больших денег. Особое место в этом списке занимает документальный сериал 2006 года "Воины с Уолл-стрит". Главные герои сериала – это трейдеры с Уолл-стрит, которые заключают успешные сделки. Эта история дает возможность узнать больше о людях, которые за один день могут заработать на бирже огромные суммы.

"Воины с Уолл-стрит": смотреть видео

Фильм "Игра на понижение" стоит выбрать тем, кто хочет восполнить пробелы в знаниях о сфере финансов. Лента рассказывает об экономическом кризисе 2008 года и о том, как финансово грамотные люди смогли использовать эту ситуацию и заработать.

"Игра на понижение": смотреть видео

Современные технологии

Улучшить навыки в инвестировании, соединить теорию и практику трейдер может с помощью торговой платформы Libertex от Forex Сlub. Компания предлагает клиенту краткий курс видео, в ходе которого новички смогут освоить основы работы на финансовом рынке. После изучения теории в Libertex можно усовершенствовать свои новые навыки на бесплатном демо-счету, на который уже зачислены 50 тысяч виртуальных долларов. После этого с легкостью одного клика инвестор сможет начать работать с реальным счетом и зарабатывать настоящие деньги.