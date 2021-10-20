Facebook запускает собственный криптокошелек: что следует знать о проекте

Компания Facebook активно развивается в сфере цифровых валют. Техгигант запускает собственный криптокошелек через два года после анонса. Речь идет о проекте Novi.

Facebook запускает пилотный проект криптокошелька Novi в США и Гватемале, пишет The Verge. Партнером для реализации этого проекта компания выбрала криптобиржу Coinbase, которая будет гарантировать безопасность средств.

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Facebook запускает собственный криптокошелек

Пользователи криптокошелька Novi смогут осуществлять транзакции с Pax Dollar (USDP) – стейблкоином, который был создан в 2018 году. Стоимость этой категории цифровых монет привязана к американскому доллару. По словам главы платежного подразделения Facebook Дэвида Маркуса, что выбор пал на USDP, в том числе из-за привязки к доллару. Он отметил, что так люди смогут с легкостью конвертировать цифровые монеты в местной валюте, когда пожелают. Кроме того, криптокошелек от Facebook позволит им отправлять и получать деньги:

быстро,

без комиссий,

безопасно.

Стейблкоин Это криптовалюта, цена которой предназначена для привязки к криптовалютам, фиатным деньгам (доллар, евро, гривна) или для обмена биржевыми товарами.

После этого криптокошелек Novi планируют интегрировать с платежной системой Diem, которая была создана на основе блокчейна Facebook. Проект Novi был создан для того, чтобы транзакции с деньгами стали настолько простыми, как получение сообщений в WhatsApp и Instagram. Согласно данным CoinMarketCap, USDP занимает сотые место с оценкой в 946 миллионов долларов.