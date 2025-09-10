Более 5 лет назад – 27 апреля 2019, ЕС прекратил выпуск купюры 500 евро. Эта банкнота принадлежала к первой серии.

Какую купюру перестал выпускать ЕС?

Банкноты из первой серии постепенно заменяются, сообщает 24 Канал со ссылкой на Европейский центральный банк.

Для чего разрабатывалась вторая серия банкнот:

ЕС хотел использовать более долговечные деньги;

новые купюры должны быть более защищены от подделок.

Это означает, что банкноты нужно будет реже заменять, что уменьшит их влияние на окружающую среду и позволит снизить расходы,

– говорится в сообщении ЕЦБ.

Во второй серии купюра 500 евро была изъята. Такое решение приняли из-за того, что эту банкноту часто подделывали и использовали в мошеннических целях.

Обратите внимание! Сейчас ЕЦБ выпускает банкноты с номиналами: 5, 10, 20, 50, 100 и 200 евро.

Можно ли использовать купюру 500 евро сейчас?

Купюру 500 евро постепенно изымают из обращения. То есть, рассчитываться ею сейчас еще можно, ведь она является действительным платежным средством. "Ходить" 500 евро будет пока ее полностью не изымут.

Заметьте! Если вы не хотите использовать эту банкноту, ее можно обменять в любом национальном центральном банке еврозоны.

Что происходит сейчас с курсом евро?

По состоянию на 10 сентября, официальный курс евро – 48,39 гривны. Он вырос всего на 1 копейку, по сравнению с 9 числом.

В течение 2 недели сентября (с 8 по 14 число) евро не коснутся значительные колебания. Курс евровалюты будет находиться в пределах 48 – 49,50 гривны.

Интересно! Дания рассматривает возможность перехода на евро. Сейчас в этой стране "ходят" кроны.